O chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, acredita o sucesso da equipe em 2019 se deve a menor quantidade de erros, se comparado aos rivais. O austríaco admitiu ainda que vitórias em momentos de adversidade são mais empolgantes do que em situações favoráveis.

O GP dos Estados Unidos representou o desempenho mais forte da equipe de Brackley na segunda metade da temporada, com os dois carros das flechas de prata lutando pela liderança e mantendo-se a frente de Max Verstappen da Red Bull, em um dia que a Ferrari não esteva na luta pelas primeiras posições.

Após a conquista de seis campeonatos consecutivos de pilotos e de construtores desde o início da era híbrida em 2014, Wolff diz que apesar de ter estado atrás dos rivais em parte da temporada, o time alemão fez um trabalho melhor nas corridas.

"Todo campeonato parece ser mais difícil", disse Wolff. "Pode ser porque estejamos protegidos por nossa memória, mas certamente este ano teve altos e baixos. Saímos do bloco muito fortes, não tivemos o pacote mais rápido aos sábados por um longo tempo, mas conseguimos cometer o mínimo de erros nas corridas”.

"E essa foi provavelmente o grande ponto chave para nos fazer vencer o campeonato. Obviamente, para mim, o destaque é Austin. Voltamos à forma antiga, vencendo a decisão do título de construtores com Valtteri, e vencendo o campeonato de pilotos com Lewis apresentando ritmo forte é, para mim, o destaque da temporada".

Mercedes venceu título de construtores no GP do Japão e de pilotos nos EUA. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Perguntado pelo Motorsport.com se gostou mais da batalha deste ano por causa da concorrência mais forte, Wolff admitiu que sim.

"Nós gostamos muito da luta, e você pode celebrar as corridas que são realmente difíceis e que você é capaz de vencer. E quando não nos classificamos na pole, mas somos capazes de vencer a corrida no domingo, recebo 10 vezes a quantidade de WhatsApps e SMSs que recebo quando partirmos da pole".

"Todo mundo quer ver uma luta. E é isso que nos mantém em atividade. Por isso, precisamos desses rivais fortes, competitivos, jogando com as mesmas regras. É isso que amamos fazer".

Wolff também prestou homenagem a seu colega Niki Lauda, ​​que morreu em maio.

"Acho que a força desse time é que cada indivíduo, competente em sua posição, contribui para o sucesso geral da equipe. Não quero parecer um político, mas a espinha dorsal desse grupo é justamente termos tantas pessoas boas”.

"Niki teve uma grande parte nisso, e sinto falta dele como amigo e como parceiro de treino e companheiro de viagem”.

Mas, além disso, o que você vê na pista é apenas a ponta do iceberg. Há muito desenvolvimento sendo realizado no Reino Unido [onde fica a sede da equipe]. É, no geral, um esforço de equipe realmente bom".

