Lando Norris estava aproveitando seus dias de férias da Fórmula 1 em Dubai quando recebeu a notícia de que sua Ferrari F40 foi batida em Mônaco. O acidente foi pequeno e não feriu ninguém, mas estragou a parte traseira do carro.

Inicialmente, o piloto foi visto dirigindo o carro no principado já com uma batida na lateral traseira esquerda, mas, até aquele momento, não se sabia como aquilo teria acontecido.

Dias depois, um vídeo surgiu nas redes sociais do momento em que o carro se envolveu em um pequeno acidente. Sabe-se que não era Norris atrás do volante, no entanto, a identidade do motorista ainda não foi confirmada.

No vídeo, é possível ver que o motorista tentou fazer a curva em alta velocidade, mas perdeu a traseira do carro e acabou se chocando contra a grade de segurança da estrada. Ninguém se feriu apesar do susto.

Lando comprou a Ferrari F40 em 2024. O carro é avaliado entre um milhão e 500 mil dólares e dois milhões e 500 mil dólares, o que dá entre R$7 milhões e R$13 milhões.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!