A Cadillac entrará na Fórmula 1 em 2026 com sua própria equipe, tornando-se a 11ª do grid. De acordo com Jacques Villeneuve, a escuderia americana deveria se concentrar na competição em vez de ver a F1 como uma "ferramenta de marketing"

Os desafios dessa decisão não podem ser ignorados. Na história da F1, há muitos exemplos de grandes fabricantes de automóveis que fracassaram nessa luta difícil. O campeão de F1 em 1997 deu um aviso à Cadillac para ter cuidado.

Villeneuve, em uma entrevista ao Spin Casino, disse que a nova equipe deve ter muito cuidado com as equipes que se inspira: "É muito importante para a General Motors acertar os fundamentos".

"Se eles seguirem uma estratégia como a da Alpine, será completamente inútil. Mas se eles adotarem uma abordagem como a da Mercedes e da Ferrari, com certeza valerá a pena. Tudo depende da estratégia que eles escolherem".

O agora comentarista criticou a equipe Alpine, insinuando que eles estavam usando a F1 como uma ferramenta de marketing: "Se isso é apenas um movimento para capitalizar a popularidade atual da Fórmula 1, então não está de acordo com os objetivos reais da F1".

"Mas se a General Motors realmente quiser ser competitiva, contribuir para o esporte, estar na grande plataforma, então isso seria ótimo".

Jacques Villeneuve Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!