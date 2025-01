VÍDEO F1: Hamilton é visto em almoço com atriz Sofia Vergara

Romance no ar...? Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, foi visto em um almoço com a atriz Sofia Vergara em Nova York, nos Estados Unidos, acendendo rumores de um possível affair entre os dois.

Segundo informações do TMZ, os dois sentaram-se do lado externo em um restaurante e foram vistos conversando muito. Inclusive, o site diz que a atriz comeu muito pouco, pois prestava muita atenção no piloto de 40 anos.

O almoço teria durado cerca de duas horas e eles parecem ter se divertido muito. Sofia deixou o local entrando em sua SUV enquanto o piloto a 'escoltava' em segurança.

O relacionamento mais recente de Sofia foi com Justin Saliman, mas o romance chegou ao fim em outro de 2024. Em entrevista recente ao Us Weekly, ela afirmou que estava "meio solteira", mas não deu mais detalhes.

No tapete vermelho do Globo de Ouro, no início de janeiro, a atriz disse que conquistar um namorado era um de seus objetivos para 2025, segundo o Acess Hollywood.

O último relacionamento público de Hamilton foi com a cantora do Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. O namoro durou de 2007 a 2015, mas foi marcado por diversas idas e vindas.

Desde então, o piloto não assumiu nenhum novo romance, apesar de ter negado qualquer envolvimento com Rihanna.

