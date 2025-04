Líder do Mundial de Fórmula 1 na chegada a Jeddah, Lando Norris se envolveu em uma batida durante a classificação para o GP da Arábia Saudita neste sábado (19), causando uma bandeira vermelha na última parte da sessão.

Norris vinha para fazer sua primeira volta rápida no Q3 e, durante um setor de S rápidos, o piloto da McLaren acabou atacando demais uma zebra alta, perdeu o controle do carro e bateu na barreira de proteção, quebrando a suspensão do pneu dianteiro esquerdo.

A sessão foi imediatamente interrompida para a retirada do carro de Norris, que avisou pelo rádio que estava ok. Porém, o britânico saiu se culpando pelo incidente, se chamando de "idiota". Com 08min32s ainda no relógio, apenas Oscar Piastri havia marcado volta rápida no Q3.

Com isso, Norris encerra sua participação na classificação em Jeddah sem uma volta rápida marcada no Q3, o que deve fazer com que o britânico largue da 10ª posição na corrida deste domingo, que tem largada agendada para 14h, horário de Brasília.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!