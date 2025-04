F1: Aston Martin rejeita rumores sobre contratação de Verstappen

Max Verstappen tem se tornado assunto na Fórmula 1 desde o GP do Bahrein, isso porque o ritmo da Red Bull parece estar cada vez mais difícil, enquanto a McLaren melhora cada vez mais.

No GP da Arábia Saudita, rumores de que o tetracampeão trocará Milton Keynes pela Aston Martin. Andy Cowell, chefe da equipe de Silverstone, foi enfático ao dizer que o projeto tem dois nomes em mente: Fernando Alonso e Lance Stroll.

"Temos muita sorte de ter Fernando [Alonso] e Lance [Stroll] com contratos de longo prazo, então o desafio para mim e para a equipe é como criar um carro rápido para eles, esse é o nosso único objetivo", disse ele.

Assim, sem tentar se esquivar da pergunta, Cowell confirma que não há nenhum contato até o momento entre a Aston Martin e Verstappen, já que tanto Alonso quanto Stroll estão sob contrato com a equipe por mais de um ano, portanto não haveria espaço para outro piloto em 2026.

É claro que há quase toda a temporada pela frente, mas o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, também fez questão de encerrar o assunto em Jeddah na sexta-feira. O britânico afirmou que Max continuará com a equipe de Milton Keynes para 2026, embora Helmut Marko entenda que há "grandes preocupações" sobre essa afirmação.

Foco na melhoria do AMR25

Por sua vez, a Aston Martin está com dificuldades suficientes este ano para pensar em outros pilotos e no mercado, e Cowell explicou que seu trabalho está concentrado apenas na melhoria do carro.

"Não terminamos o campeonato do ano passado particularmente fortes, então tivemos o desafio, durante o inverno, de descobrir o que acrescentar ao carro e onde ganhar desempenho. Nós melhoramos o carro, mas nossos rivais também o melhoraram, portanto, com algumas corridas, estamos analisando onde precisamos melhorar o desempenho do carro", disse ele.

"São as curvas lentas, são as curvas rápidas? Grande parte do problema está nas curvas lentas, mas é muito difícil fazer com que um carro com esses túneis gere downforce em baixa velocidade", concluiu.

A situação da Aston Martin pode mudar muito em 2026, com Adrian Newey, focado exclusivamente nesse projeto e com a mudança de regulamentos e, portanto, nada deve ser descartado e esses rumores continuarão no paddock enquanto a situação interna e na pista da Red Bull não melhorar.

