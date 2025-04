Max Verstappen surpreendeu e cravou a pole do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 por 0s010 - a segunda do holandês na temporada. A primeira fila ainda foi composta por Oscar Piastri e George Russell completou os três primeiros colocados.

Lando Norris, líder do mundial, errou na primeira tentativa do Q3. O britânico passou na zebra, perdeu o controle e acertou o muro com a parte dianteira esquerda. Com isso, Norris larga da décima colocação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto errou na tentativa do Q1, rodou e não conseguiu fazer a última volta rápida. O piloto largará da última colocação neste domingo em Jeddah.

A classificação

Q1

A primeira metade do Q1 ficou marcada pela briga da McLarens com Oscar Piastri liderando por apenas 0s007 em relação a Lando Norris. Situação completamente diferente em comparação à Lewis Hamilton, que com pouco menos de seis minutos para o fim, era apenas o 18º colocado.

Destaque curioso para Pierre Gasly, que saiu do box com a manta de proteção do pneu direito dianteiro presa. Uma bandeira amarela foi agitada rapidamente porque Gabriel Bortoleto passou direto na curva 1 cometendo um erro e perdendo a volta rápida.

Ao fim, os eliminados foram Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Bortoleto.

Q2

A sessão parte da sessão teve um início lento, com apenas dois pilotos na pista marcando as voltas rápidas. Ao fim da primeira rodada, Norris tinha o tempo a ser batido depois de fazer 1m27s481 seguido por Max Verstappen e Piastri - que acabou cedendo vácuo para o companheiro de equipe.

Por conta da limitação de pneus, Liam Lawson arriscou uma ida ao Q3 em apenas uma volta. Ao fim, foram eliminados Alex Albon, Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar e Oliver Bearman. Hamilton avança em P10, por apenas 0s007.

Q3

Dois minutos tinham se passado no Q3 e Norris acabou passando na zebra, perdeu o controle do carro e bateu com a parte dianteira esquerda do MCL39, causando uma bandeira vermelha.

No retorno da atividade em pista, a grande maioria dos pilotos ficou na garagem, apenas Verstappen, Sanz e Gasly foram tentar marcar os primeiros tempos.

Ao fim da tentativa do tetracampeão, o holandês superou Piastri por 0s001. Quando o cronômetro marcou três minutos, a pista ficou cheia e as tentativas únicas pela pole iniciaram. Ao fim, Verstappen superou Piastri por apenas 0s010.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!