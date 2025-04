Em meio aos rumores de uma possível saída de Max Verstappen na Red Bull após a conclusão da temporada 2025 da Fórmula 1, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, negou que esteja "flertando" com o holandês sobre uma contratação.

O futuro do tetracampeão está atualmente em xeque devido ao declínio competitivo da Red Bull, e a Mercedes tem sido apontada como um possível destino para Verstappen. A equipe alemã perdeu a chance de contratá-lo em 2014, quando Verstappen, aos 17 anos, optou por se juntar à Red Bull para fazer sua estreia na F1.

As conversas iniciais entre as duas partes reacenderam no verão do ano passado, quando a Mercedes estava procurando seu substituto para Lewis Hamilton, mas as negociações nunca foram adiante. A equipe acabou formando uma parceria entre George Russell e o novato Andrea Kimi Antonelli, mas Wolff afirmou que tinha a "sensação" de que os caminhos da Mercedes e de Verstappen acabariam se cruzando.

Assim, quando perguntado pela Sky Sports F1 se ele aproveitaria imediatamente a chance de contratar Verstappen, o austríaco respondeu: "Não, eu não diria isso. Eu sempre digo que não flerto fora se estou feliz no relacionamento, profissionalmente falando".

"Estou muito feliz com a equipe que temos. Não poderia desejar nada melhor, e Max está na Red Bull, não tivemos nenhuma conversa, estamos continuando nossa trajetória".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Se Verstappen fosse para a Mercedes, provavelmente seria no lugar de Russell, cujo contrato expira no final deste ano. Mas o britânico vem impressionando em 2025, conquistando três pódios nas quatro primeiras rodadas e ocupando o quarto lugar no campeonato. Entende-se que esse desempenho fez com que a renovação de contrato fosse acordada.

"Ele está fazendo um ótimo trabalho", disse Wolff. "Ele sempre foi um pouco subestimado, eu não diria subestimado, porque é uma pessoa inteligente... as pessoas falavam de Lewis ou falavam de Max. "Agora você pode ver como ele está se saindo. Ele está se esforçando ao máximo e está se saindo muito bem".

Antonelli também impressionou em sua estreia, ocupando o sexto lugar no campeonato, mas Wolff disse que ainda é um processo de "aprendizado" para o jovem de 18 anos.

"É uma trajetória", acrescentou Wolff. "O nível de George é muito alto e esta é a F1, eu sempre digo a ele [Antonelli], 'você nunca foi exposto a um campo tão grande dos melhores pilotos do mundo'. Portanto, teria sido estranho ele chegar no ritmo de George, porque isso significaria que George não estava no nível máximo... George está".

