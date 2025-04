Yuki Tsunoda fará um teste privado com um carro da Red Bull em Silverstone na próxima semana para dar continuidade ao seu processo de adaptação na escuderia da Fórmula 1.

Logo após uma sequência intensa de três corridas seguidas, o piloto de 24 anos guiará o RB19, carro de 2023 da Red Bull, no circuito do GP da Grã-Bretanha.

Tsunoda fez sua estreia na equipe principal da Red Bull no GP do Japão, no início deste mês, substituindo Liam Lawson. Desde então, os finais de semana consecutivos no Bahrein e na Arábia Saudita deixaram pouco tempo para o japonês assimilar as particularidades do RB21, carro significativamente mais difícil de pilotar e que vem sofrendo com sérios problemas de equilíbrio.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, o teste com um carro de temporadas anteriores (TPC – Testing of Previous Cars), que será precedido por um dia no simulador, já havia sido combinado quando Tsunoda assinou com a equipe.

De acordo com o regulamento, esse tipo de teste só pode ser feito com carros de pelo menos duas temporadas anteriores. Isso, na verdade, é benéfico para Tsunoda, pois ele terá a oportunidade de testar o carro com o qual a Red Bull venceu 21 das 22 corridas na temporada de 2023, nas mãos do campeão mundial Max Verstappen e de Sergio Pérez.

Enquanto se adapta ao estilo de pilotagem e aos métodos de acerto da Red Bull, Tsunoda terá agora a chance de experimentar como é guiar um carro muito mais equilibrado.

O teste TPC não é nada fora do comum. O antecessor de Tsunoda, Liam Lawson, também teve um dia de testes com o mesmo carro no circuito espanhol de Jeréz, em fevereiro, como preparação para sua campanha de 2025.

Tsunoda marcou seus primeiros pontos pela Red Bull com um nono lugar no GP do Bahrein no último fim de semana, mas admitiu que ainda está se adaptando ao estilo de condução exigido pelo RB21.

"É realmente uma questão de experiência. Este carro se comporta de forma bastante diferente em cada pista, então é difícil prever," disse Tsunoda antes do fim de semana em Jeddah.

"Ainda não estou pilotando totalmente relaxado com este carro – ainda estou apressado e sem controle total," completou.

Tsunoda chegou a bater o carro no segundo treino livre após tocar o muro interno na última curva do circuito de Jeddah, mas conseguiu voltar à pista no terceiro treino após os reparos necessários.

