VÍDEO: Relembre o dia em que Schumacher testou carro de GP2

Michael Schumacher se aposentou da Fórmula 1 no final da temporada de 2006, depois de mais de uma década com a Ferrari e sete títulos mundiais. Em 2010, ele decidiu aceitar a oferta da Mercedes de voltar à F1.

Na preparação para seu retorno e com a categoria tendo testes muito restritos, o alemão testou em janeiro de 2010 com um carro de GP2 no circuito espanhol de Jerez de la Frontera para tentar recuperar o ritmo.

"Para a GP2 e todos os envolvidos, foi uma coisa fantástica", disse Bruno Michel, CEO da 'categoria de acesso à F1' naquela época. "A análise e os comentários de Michael foram de primeira qualidade.”

O próprio Schumacher também ficou muito satisfeito. No entanto, o teste foi ofuscado pelo mau tempo daquele dia. O alemão fez apenas algumas voltas com a pista seca e não conseguiu tirar o máximo proveito do carro.

"Trata-se de acumular quilometragem", disse Schumacher à época. "Eu me senti confortável desde o início. Gostaria de agradecer à nossa equipe e à equipe da GP2 por esta oportunidade.”

O piloto de Hürth pendurou o capacete permanentemente após o GP do Brasil de 2012. Das 307 corridas que disputou na F1, ganhou 91 e fez 68 poles. Desde o terrível acidente de esqui que sofreu em 2013, Schumacher está afastado da vida pública.

Confira fotos do teste de Schumacher na GP2