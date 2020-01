F1: Leclerc aponta aspecto no qual ainda precisa superar Vettel

Após superar Sebastian Vettel na temporada 2019 da Fórmula 1, Charles Leclerc não se dá por satisfeito e insiste que precisa evoluir no campeonato de 2020. Segundo o piloto monegasco da Ferrari, o companheiro alemão ainda é mais forte em ritmo de prova.

"Nas corridas, acho que ainda tenho muito trabalho a fazer. Seb tem uma grande experiência e é mais forte do que eu no momento. Então, meu trabalho é principalmente melhorar nas corridas”, disse Leclerc com exclusividade ao Motorsport.com.

O jovem competidor de 22 anos também falou sobre o aprendizado de 2019: “Depois das três ou quatro primeiras corridas, vi que minha fraqueza era mais nos treinos classificatórios do que nas provas”.

"Por isso, concentrei-me bastante na qualificação e dei um grande passo a partir da França, o que foi bom de ver”, ponderou o piloto da Ferrari, que fez sua estreia pelo time de Maranello justamente no ano passado.

Questionado sobre 2020, Leclerc foi crítico: "Espero, ou pelo menos estou trabalhando muito para isso, que a gente possa cometer menos erros do que em 2019. Acho que, como equipe, precisamos nos concentrar nisso”.

O monegasco foi ponderado quanto às projeções para o próximo campeonato: "Em termos de desempenho, é sempre muito difícil saber antes da primeira corrida. Então, vamos esperar pela primeira prova”.

"Mas me sinto definitivamente mais preparado do que no início de 2019. E espero poder provar isso na pista", afirmou o piloto, que fez sua estreia na F1 pela então equipe Sauber (que se tornou a Alfa Romeo) na temporada 2018.

Quanto à rivalidade com Vettel, Leclerc contemporizou e disse se dar bem com o tetracampeão: "Acho que o mais importante é que trabalhemos bem juntos, especialmente fora da pista, para tentar desenvolver o carro da melhor maneira possível”.

Ferrari completou 90 anos em jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália de 2019. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: