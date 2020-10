Um dos pilotos mais irreverentes de toda a história da Fórmula 1, o brasileiro Nelson Piquet, tricampeão da categoria máxima do automobilismo mundial, voltou a causar polêmica com mais algumas de suas fortes declarações.

Desta vez, Piquet deu uma esculachada na TV Globo e no jornalista Galvão Bueno, seu desafeto de longa data. A 'cornetada' foi feita em vídeos gravados com perguntas para o comentarista Reginaldo Leme, que trabalhou na emissora por mais de 40 anos, muitos ao lado do narrador.

"Minha pergunta para o Reginaldo é a seguinte: eu quero saber como ele conseguiu passar tanto tempo trabalhando naquela 'GloboLixo'. Isso é a minha pergunta. Haja saco, hein, Reginaldo!", começou Piquet. "O Reginaldo, então me fala aí: como é que você conseguiu trabalhar tantos anos com aquela besta do Galvão Bueno?", completou o campeão das temporadas 1981, 1983 e 1987 da F1. Confira os vídeos abaixo:

As perguntas de Piquet foram enviadas para o jornalista Otávio Mesquita, que é apaixonado por automobilismo e terá Leme como homenageado em seu programa 'Operação Mesquita', do SBT.

