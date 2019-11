Depois de quebrar três vezes o recorde de velocidade de pit stops na Fórmula 1, a Red Bull se tornou a primeira equipe a fazer uma troca de pneus em gravidade zero. O time de Milton Keynes enviou um grupo de mecânicos para realizar a façanha no centro de treinamento dos astronautas russos.

O time passou uma semana se preparando no centro de treinamento de cosmonautas Yuri Gagarin, localizado na Cidade Estelar, na Rússia. Para realizar a façanha, foi utilizado um avião, modelo Ilyushin II-76K, que permite aos ocupantes experimentarem a ausência de gravidade por cerca de 20 segundos quando aeronave faz vôos parabólicos a 33 mil pés de altitude.

Veja o vídeo do feito histórico da Red Bull:

Os membros da equipe admitiram que trocar os pneus do RB1, primeiro carro da equipe na F1, lançado em 2005, foi um desafio maior do que imaginaram.

"A experiência nos forçou mais do que eu imaginava", disse o chefe do time de mecânicos, Joe Robinson. "Você só percebe o quanto você depende da gravidade quando não tem nenhuma".

"Isso desafia você a pensar e operar de formas diferentes, mas foi brilhante. Honestamente, foi uma oportunidade única na vida. Eu poderia ter ficado lá e feito isso por um mês. Foi fantástico. Acho que foi a coisa mais legal e divertida que a equipe de demonstração já vez em um carro".

A Red Bull não é a primeira na F1 a colocar um carro em gravidade zero. Em 1999, David Coulthard experimentou as mesmas condições com um carro da McLaren em um evento promocional de um de seus patrocinadores.

Veja galeria de imagens do pit stop 'espacial' da Red Bull:

Galeria Lista Red Bull Zero-G pit stop 1 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 2 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 3 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 4 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 5 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 6 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 7 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 8 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 9 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 10 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 11 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 12 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 13 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 14 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 15 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 16 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Zero-G pit stop 17 / 17 Foto de: Red Bull Content Pool

