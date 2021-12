A Red Bull recebeu Max Verstappen com grande festa na quarta-feira em sua fábrica em Milton Keynes para celebrar o título de campeão mundial. Consagrado no último domingo no GP de Abu Dhabi, o novo herói da Fórmula 1 voltou à Europa na última quarta-feira (15), um dia após a última sessão de treinos livres em Yas Marina para trabalhar nos futuros pneus da Pirelli de 2022.

Ele viajou para o campus de tecnologia da escuderia, onde fica a fábrica, foi celebrado como deveria e pôde comemorar com todos os membros do time a confirmação que veio ao final de um ano intenso e um duelo histórico contra Lewis Hamilton e Mercedes.

Chegando a bordo de um Honda NSX laranja, no meio da fumaça... laranja, Verstappen foi recebido na frente da fábrica pelo chefe Christian Horner e o diretor técnico Adrian Newey.

Este dia foi o primeiro passo para a festa do título, que prossegue nesta quinta-feira, desta vez em Paris. O piloto é esperado na tradicional festa de gala de final de ano da FIA, onde receberá oficialmente o troféu de campeão do mundo.

GALERIA: Confira fotos da festa de Verstappen em Milton Keynes

1 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 2 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 3 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 4 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 5 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 6 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 7 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 8 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool 9 / 9 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool

Após 'PROVOCAÇÃO' a Hamilton, NELSINHO PIQUET fala de POLÊMICO "patrão é meuzovo" e celebra por Max

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: