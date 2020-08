Após anunciar em maio que estava considerando uma venda parcial ou total de sua equipe de Fórmula 1 como forma de aliviar a pressão financeira, a Williams confirmou nesta sexta (21), a venda da equipe para a Dorilton Capital, um grupo de investimento dos Estados Unidos.

A equipe vinha sofrendo com uma grande queda na receita nos últimos anos, devido a uma perda de performance do carro que levou a Williams ao fundo do Mundial de Construtores nos últimos dois anos.

Em um comunicado divulgado na sexta, a Williams confirmou que havia sido comprada pela Dorilton Capital, em um movimento que traz "uma conclusão bem-sucedida à Revisão Estratégica que foi lançada em maio".

A Dorilton Capital é um grupo de investimento privado cuja sede fica em Nova York, e tem envolvimento em setores como saúde, engenharia e manufatura.

A venda da Williams Racing para a Dorilton Capital recebeu "apoio unânime" da direção da companhia, incluindo o fundador da equipe da F1 Sir. Frank Williams, e garante "o sucesso a longo prazo da equipe Williams na Fórmula 1".

O anúncio confirmou também que não há planos para mudar o nome da equipe ou do chassi, com o novo dono reconhecendo "a importância de respeitar e manter a herança deixada pelos Williams".

Não há também planos para realocar a fábrica da equipe de sua base em Grove.

"A Revisão Estratégica foi um processo útil e provou que tanto a Fórmula 1 quanto a Williams têm crédito e valor", disse Claire Williams, chefe da equipe.

"Agora chegamos a uma conclusão e estamos muito felizes que a Dorilton é a nova dona da equipe. Quando iniciamos o processo, queríamos encontrar um parceiro que dividia a mesma paixão e valores, e que reconhecia o potencial da equipe, podendo colocá-lo em prática".

"Encontramos exatamente isso com a Dorilton. Pessoas que entendem o esporte e o que é necessário para ser bem-sucedido. Pessoas que respeitam o legado da equipe e farão de tudo para garantir seu sucesso no futuro".

"Esse pode ser o fim de uma era para a Williams como uma equipe que pertence a uma família, mas sabemos que está em boas mãos. A venda garante não só a sobrevivência da equipe mas também fornecerá um caminho para o sucesso".

"Somos muito gratos a Dorilton pela fé que eles demonstraram pela nossa equipe e mal podemos esperar para começar a trabalhar com eles a partir de agora".

"Também quero agradecer a diretoria da Williams e nossos conselheiros, que trabalharam incansavelmente ao longo dos últimos meses para tornar isso possível, além de nossos funcionários, que sempre foram leais".

Matthew Savage, presidente-executivo da Dorilton Capital, comentou: "Estamos felizes por termos investido na Williams, e estamos muito animados pela perspectiva que o negócio traz".

"Acreditamos que somos os parceiros ideais para a companhia devido ao nosso estilo de investimento flexível e paciente, que permitirá à equipe focar em seu objetivo de voltar ao topo do grid".

"Mal podemos esperar para trabalhar com a equipe Williams, fazendo uma revisão detalhada do negócio para determinar para quais áreas os novos investimentos devem ser direcionados. Também reconhecemos a sede de primeira linha em Grove, e confirmamos que não há planos de realocação".

A notícia dá um ânimo às perspectivas futuras da Williams após certa incerteza financeira vinda das dificuldades de pista além do impacto comercial esperado devido à pandemia da Covid-19.

Enquanto a equipe segue no fundo do Mundial de Construtores da F1, sua performance tem se mostrado melhor ao longo da temporada. George Russell e Nicholas Latifi conseguem rivalizar mais frequentemente com a Haas e a Alfa Romeo, um passo adiante em comparação com 2019.

