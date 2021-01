Williams mantém Nissany como piloto de testes para 2021

A Williams anunciou nesta terça (19) que irá manter o israelense Roy Nissany, como piloto de testes oficial na Fórmula 1 para a temporada 2021. O piloto, que assinou com a equipe no ano passado, é o primeiro nome a ser oficialmente confirmado pelos novos donos da Williams, a Dorilton Capital, que assumiu as operações em setembro.

Nissany andou em três TL1s ao longo de 2020, na Espanha, Itália e na primeira prova do Bahrein, além de ter um dia inteiro com o carro no teste de pós-temporada em Abu Dhabi.

A promessa é que ele tenha mais três saídas na sexta ao longo de 2021 e, mais significativo, ele estará presente na pré-temporada. Com isso, ele e os pilotos titulares George Russell e Nicholas Latifi terão apenas um dia cada com o novo carro antes do GP do Bahrein no final de março.

A equipe ainda está planejando um dia de filmagem, que permite que um dos pilotos ande 100 quilômetros com o novo modelo, mas isso ainda não foi confirmado. A Williams ainda disse que Nissany terá um programa mais extenso de simulador neste ano.

No ano passado, o israelense de 26 anos cumpriu seu programa na F1 junto com a disputa da F2, onde correu pela Trident Racing. Ele pontuou apenas duas vezes, com um oitavo lugar em Spa e um décimo na primeira corrida da Áustria, terminando em 19º no campeonato. Até o momento ele não está confirmado em nenhuma equipe para a temporada 2021, apesar de ter andado com a DAMS no teste de pós-temporada.

O chefe da Williams, Simon Roberts, disse: "Como equipe, estamos felizes com as contribuições dadas por Roy, tanto em seu trabalho na pista quanto no simulador em Grove, que ajudou nos ganhos em tempo de volta que tivemos com o FW43".

"Também gostamos de ver o crescimento de Roy como piloto e nãõ temos dúvidas de que ele continuará crescendo neste ano".

"Me sinto honrado por continuar fazendo parte da Williams", disse. "Desde que começamos, tivemos um grande progresso em diversas áreas. Além dos ótimos TL1s, tivemos um trabalho muito produtivo nos bastidores".

"Enquanto sigo dedicando o meu máximo à equipe, cotinuarei refinando minhas habilidades e capacidades como piloto. Mal posso esperar para começar o trabalho em 2021".

