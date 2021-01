Honda mira título com Red Bull em último ano na F1

A notícia da saída da Honda ao final de 2021 chegou para estragar um bom momento que a Fórmula 1 vivia no meio do ano passado, com o fim da novela do Pacto de Concórdia e uma temporada que saía do papel apesar de diversas preocupações. Mas, mesmo de saída anunciada, a montadora japonesa quer encerrar sua quarta passagem pela F1 com chave de ouro, conquistando o Mundial que tanto sonha.

A Honda confirmou a saída em outubro do ano passado, justificando a ação por conta da necessidade de "redirecionar seus recursos para a pesquisa e desenvolvimento de futuras unidades de potência e tecnologias de energia, particularmente hidrogênio e baterias elétricas".

No entanto, a empresa não vai relaxar em sua parceria com a Red Bull em seu ano final. A Honda já confirmou que virá para 2021 com um motor novo e um objetivo na cabeça.

"Estamos desenvolvendo uma nova unidade de potência [...] não apenas para melhorar desempenho mas também a confiabilidade. Sabemos que nossa posição [no final de 2020] era atrás da Mercedes e as rivais não vão dormir na pré-temporada", disse Toyuharu Tanabe, diretor técnico da Honda.

"Temos um espaço de tempo menor nesse ano, mas todos os envolvidos com o programa estão fazendo o possível para ganhar corridas e o campeonato também. Não é fácil dizer que vamos vencer mas, por outro lado, adoraríamos ganhar mais corridas e sermos um desafiante para o campeonato. Por isso, seguiremos trabalhando no motor".

A Honda conquistou três vitórias em 2020, sendo duas com Max Verstappen e a Red Bull, nos GPs dos 70 Anos e Abu Dhabi, e com Pierre Gasly e a AlphaTauri na Itália: "Os resultados gerais foram fortes para a Honda", disse Tanabe".

"Outro ponto positivo que aprendemos com as temporada anteriores foi a melhora da confiabilidade. Por isso nos mantivemos no limite do uso das unidades de potência por piloto, sem tomarmos punições por trocas. Em 2021, a Honda sai da Fórmula 1, mas nosso objetivo segue o mesmo: vencer o Mundial. Com as nossas parceiras, trabalharemos para buscar mais desempenho e voltar ainda mais forte".

