Toto Wolff aproveitou o último final de semana da Fórmula 1 em 2020 para por um fim às especulações e garantir que Valtteri Bottas correrá com a Mercedes em 2021, eliminando a possibilidade de trazer George Russell para a equipe após a boa exibição no GP de Sakhir.

A performance de Russell na semana passada levou a sugestões de que a Mercedes poderia fazer uma troca entre Bottas e o britânico, com o finlandês voltando à Williams em 2021.

Mas Wolff confirmou que a equipe mantém sua lealdade a Bottas, deixando claro que Russell ainda terá sua chance.

"Valtteri estará em nosso carro. Estou confirmando isso. Temos um contrato com ele. Ele vai correr conosco no próximo ano. É preciso uma traição muito forte para que eu perca a minha lealdade. E sou leal aos nossos dois pilotos".

"Do mesmo modo, sou leal aos pilotos da nossa Academia. George foi fenomenal na semana passada. Ele merece estar em um grande carro um dia. Mas ele tem contrato com a Williams por mais um ano. Eles foram muito flexíveis, liberando-o para correr pela Mercedes e tudo vai se formando para ele. Mas com calma e de uma forma estruturada".

Wolff admitiu que Bottas foi colocado contra a parede por conta do GP de Sakhir, com Russell admitindo que não tinha nada a perder e apresentando uma boa performance em sua aparição.

"Eu entendo a situação de Valtteri. Porque você tem um companheiro de equipe que é tremendamente rápido e sete vezes campeão, enquanto Valtteri vem mostrando boas performances. Ele venceu na Áustria, fez várias poles e deveria ter vencido mais se não fossem por bandeiras vermelhas ou furos nos pneus".

"E perder novamente quando tivemos o nosso azar deixa qualquer um infeliz e, sobre isso, acho que um piloto pode acabar entrando em uma bolha quando ele sente que as coisas não estão correndo a seu favor".

"No final de semana, tudo girou ao redor de George. Ele não tinha nada a perder e Valtteri não tinha nada a ganhar com isso. Tivemos uma boa conversa entre nós. Eu entendo sua situação e decidimos que vamos manter um diálogo mais frequente".

