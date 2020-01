As equipes de Fórmula 1 normalmente fazem um grande esforço nos preparativos para cada corrida, com simulações em computador e outras atividades, em uma tentativa de aperfeiçoar a configuração que precisam antes do início da ação na pista.

Mas, na esperança de tornar as coisas um pouco mais imprevisíveis para o retorno do GP da Holanda, o Motorsport.com apurou que os engenheiros de Zandvoort estão limitando a quantidade de informações que as equipes podem obter.

O diretor esportivo de Zandvoort, Jan Lammers, disse sobre o chefe da pista, Jarno Zaffelli: "É claro que Jarno tem muitos dados detalhados das simulações. Mas todas as equipes de F1 trabalham cientificamente, portanto, se ele fornecer todos os dados, eles os inserem em seus programas de simulador em pouco tempo. É exatamente isso que não queremos que aconteça."

"Então, o que ele lhes dá é muito limitado. Queremos que os pilotos saiam à pista durante o treino de sexta-feira para encontrar a melhor configuração possível. Isso é um pouco old school e torna o fim de semana provavelmente um pouco imprevisível.”

Além da falta de informações que dificultam a vida das equipes, Lammers espera que isso apimente as coisas também para os pilotos. "Será um desafio para eles", acrescentou. "Ele [Jarno] absolutamente não quer que eles tenham muitas informações de antemão, para que possam fazer muito trabalho preparatório no simulador.”

"Ele basicamente quer que as equipes descubram tudo durante as sessões de treinos de sexta-feira. Talvez isso possa tornar o fim de semana um pouco mais emocionante", disse Lammers. Ele espera que a situação signifique mais ações para os torcedores na sexta-feira, já que as equipes serão forçadas a aprender mais.

"Normalmente, as equipes de Fórmula 1 são um pouco cautelosas durante os treinos de sexta-feira, para economizar pneus para o resto do fim de semana", disse ele. "Mas acho que os pilotos de Fórmula 1 farão ainda mais voltas na sexta-feira do que durante a corrida de domingo, por causa da nova pista.”

"Todos estarão no caminho certo no começo do TL1. Eles terão que aproveitar ao máximo os treinos de sexta-feira para reunir informações para a melhor configuração possível no sábado e domingo", afirmou. O trabalho de construção está em andamento em Zandvoort para elevar a pista ao padrão da F1, além de renovar a curva 3 e a curva final.

E com o design da última curva se tornando realidade, Lammers disse que ficará ainda melhor do que ele imaginava. "A curva de Luyendyk será um pouco mais espetacular do que pensávamos inicialmente. Isso é porque esta curva será dois metros mais alta do que antes. Isso significa que os pilotos vão descer um pouco quando entram na reta principal. Essas diferenças de altura tornam ainda melhor para os pilotos de Fórmula 1."

Confira todas as pistas que já receberam a F1