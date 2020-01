Alonso não renova com McLaren e deixa de ser embaixador da equipe

Fernando Alonso não renovou com a McLaren e deixa de ser embaixador da equipe da Fórmula 1. Após sair da categoria máxima do automobilismo mundial pelo time britânico no fim de 2018, o piloto passou a exercer o cargo na escuderia laranja de Woking.

O espanhol desempenhou o papel por cerca de um ano, no qual protagonizou fracasso da McLaren nas 500 Milhas de Indianápolis, prova à qual Alonso não conseguiu se classificar. Ele optou por não renovar com o fim do vínculo, que se encerrou no fim do ano passado.

"Fernando é um piloto de classe mundial e desejamos-lhe felicidades para o futuro. Embora nosso relacionamento tenha chegado a uma conclusão natural, ele sempre permanecerá parte da família McLaren", disse um porta-voz do time ao Motorsport.com.

Assim, o piloto não deve guiar pela equipe na categoria norte-americana de monopostos, incluindo a Indy 500, e pode ficar com o futuro livre para retornar à F1 no campeonato de 2021. Neste ano, o campeonato de elite do esporte a motor terá mudança de regulamentos.

Recentemente, o CEO da McLaren, Zak Brown, assumiu culpa pelo fracasso nas 500 Milhas de 2019. No Dakar, Alonso declarou que não era velho demais para a F1. O espanhol disse ainda que vai focar na Indy 500 de 2020 e usará o segundo semestre para se preparar para 2021.

Na prova de Indianápolis, a opção mais provável para o bicampeão da F1 é a equipe Andretti Autosport, uma das principais da IndyCar. Já para 2021, o piloto não tem nada definido. Para uma volta à F1, Alonso quer um projeto vencedor.

Neste sentido, há poucas portas abertas na categoria, já que Verstappen renovou com a Red Bull até 2023, Leclerc fica na Ferrari até 2024 e Hamilton deve acertar com a Mercedes para 2021. De todo modo, as outras vagas das três principais equipes não têm dono para o ano que vem.

Na McLaren, Sainz e Norris já estão contratados. Pela equipe, Alonso disputou um total de 95 GPs em 2007 e, em seguida, de 2015 a 2018, vencendo quatro corridas. O espanhol venceu seus títulos em 2005 e 2006, pela Renault. Relembre os carros do piloto na F1: