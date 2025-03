Rafa Câmara celebra pole na Austrália em primeira corrida na F3

Rafael Câmara foi o grande destaque desta sexta-feira (14) no GP da Austrália da Fórmula 3, isso porque, logo em sua primeira corrida pela equipe Trident, o brasileiro já conquistou a pole position com a marca de 1m34s999.

Antes da classificação, realizada no início desta madrugada, o atual campeão da FRECA já havia mostrado força ao liderar o único treino livre do final de semana. Câmara, que jamais havia andado no circuito de 5.278 metros, localizado em Melbourne, celebrou o bom desempenho ao longo do dia.

"Foi um bom início de campeonato. Acho que tudo melhorou um pouco, desde a minha pilotagem, aumentando o ritmo em alguns pontos da pista durante as voltas, e também com algumas mudanças no carro que me ajudaram. Estou feliz com o início que tivemos. Agora, vamos trabalhar duro e buscar detalhes em que a gente possa brigar pela vitória", disse Câmara.

A corrida Sprint da F3 será disputada ainda nesta sexta-feira, a partir das 21h15. Já a corrida principal está marcada para 19h de sábado.

