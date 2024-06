O piloto reserva da Alpine, Jack Doohan, fará seu primeiro treino livre da temporada no GP do Canadá de Fórmula 1, quando entrará no lugar de Esteban Ocon na sexta-feira.

O australiano não é estranho às atividades do primeiro dia de pista, tendo participado anteriormente no México e em Abu Dhabi nas duas últimas temporadas como parte dos requisitos das regras da F1 para que os novatos tenham duas 'aparições' ao longo de uma temporada.

Mas a decisão de correr com ele desta vez em Montreal no carro de Ocon é interessante, pois ocorre em meio à irritação que o diretor da equipe, Bruno Famin, sentiu quando seu piloto colidiu com o companheiro de equipe Pierre Gasly na primeira volta do GP de Mônaco.

Após o choque em Monte Carlo, embora não tenha sido o único fator na decisão, foi acordado que Ocon deixará a equipe alpina no final desta temporada. Ele ainda não definiu seus planos para 2025, mas tem sido mais apreciado pela Haas, embora também seja um candidato à equipe Sauber/Audi.

Ao anunciar os planos para Doohan, Famin não fez nenhuma referência à ligação com o que aconteceu em Mônaco. Ele disse: "Com o excelente trabalho de Jack no simulador nas últimas corridas, podemos contar com seu valioso feedback em Montreal."

Jack Doohan, Alpine Foto de: Alpine

Doohan, que está se concentrando em tarefas de reserva e simulador para a Alpine este ano depois de optar por não continuar na F2, espera que um bom desempenho para a equipe aumente suas chances de garantir uma corrida com o fabricante francês para a próxima temporada.

Ocon, que usou a mídia social na semana passada para criticar os abusos que recebeu por sua participação na colisão em Mônaco, disse que estava ansioso para finalmente voltar ao volante no Canadá e continuar a temporada.

"Muita coisa foi dita nos últimos dias, então estou muito ansioso para voltar a dirigir e voltar para a pista", disse ele. Meu foco e energia estão totalmente dedicados à equipe e à maximização dos nossos resultados na pista, começando já neste fim de semana no Canadá."

