Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana na Holanda, a Fórmula 3 realiza a penúltima etapa da temporada 2022. E na classificação, Zane Maloney foi o mais rápido entre os pilotos do grid, garantindo a pole position para a prova do domingo, enquanto Juan Manuel Correa, que terminou em 12º, sai na frente na corrida do sábado.

Já o brasileiro Caio Collet foi o nono colocado, garantindo a quarta posição no grid de largada de amanhã.

A Fórmula 3 chega a Zandvoort com o campeonato pegando fogo. Com duas etapas e 79 pontos em jogo, temos um top 5 separados por cinco pontos: Isack Hadjar lidera com 106 pontos, um a mais que Oliver Bearman, enquanto Victor Martins tem 104, Arthur Leclerc 101 e Roman Stanek 96.

Na temporada 2022 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

A sessão teve um fim abrupto graças a William Alatalo. Enquanto os pilotos abriam suas últimas voltas rápidas, o piloto da Jenzer acabou errando e foi parar na barreira de proteção da curva inclinada do primeiro setor, forçando o acionamento da bandeira vermelha e encerrando a classificação mais cedo, para desespero de alguns candidatos ao título.

No final dos 30 minutos, Zane Maloney foi o mais rápido com 01min24s386, garantindo a pole position da corrida do domingo, a mais importante do fim de semana. Victor Martins foi o segundo e Jak Crawford foi o terceiro.

Completaram o top 12: Roman Stanek, Franco Colapinto, Isack Hadjar, Sebastián Montoya, Jonny Edgar, Caio Collet, Zak O'Sullivan, Grégoire Saucy e Juan Manuel Correa. Entre os demais candidatos ao título, Oliver Bearman foi o 14ª e Arthur Leclerc apenas o 20º.

Aplicando a inversão das 12 posições, Juan Manuel Correa sai na pole da corrida de amanhã, tendo Grégoire Saucy ao seu lado. Já Caio Collet larga em quarto.

A Fórmula 3 volta à pista de Zandvoort amanhã, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 05h25, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

