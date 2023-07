A Fórmula 3 abriu o sábado no Hungaroring com a primeira corrida da sétima etapa da temporada 2023. A vitória ficou com Gabriele Mini, da Hitech, que triunfou largando da pole position, enquanto Gabriel Bortoleto conquistou importantes pontos em sua luta pelo título ao terminar em segundo.

Bortoleto, que largou em quarto, chega agora a 138 pontos contra 92 de Pepe Martí, abrindo 46 de vantagem, enquanto Mini sobe para terceiro com 87, tendo 51 a menos que o brasileiro. Isso coloca Bortoleto em condições de sonhar com a conquista do título da F3 já na próxima semana em Spa.

Caio Collet foi o 14º após largar em 19º enquanto Roberto Faria aproveitou os vários abandonos da corrida para terminar em 20º. Após a prova, Collet foi considerado culpado por colisão com Ido Cohen, que acabou tirando o adversário da prova, e tomou punição de 10s, caindo de 14º para 23º.

Além disso, Collet perde cinco posições no grid da corrida 2. Ele, assim como todos os pilotos da van Amersfoort (além de Caio, Tommy Smith e Rafael Villagómez) terão de pagar 'o gancho' no grid da próxima corrida após a equipe holandesa violar o artigo 24.6 do Regulamento Esportivo. O time não obedeceu as regras do parque fechado e continuou trabalhando nos pneus após o tempo estipulado.

A corrida

Mini perdeu a liderança para Nikita Bedrin na largada, mas reassumiu a ponta na volta 8, não saindo dali até o final da prova. O piloto russo, que corre atualmente com uma licença italiana, manteve a segunda posição até uma disputa na última volta contra Bortoleto, com o brasileiro levou a melhor.

Enquanto Bedrin se segurava na ponta nas primeiras voltas dos ataques de Mini Christian Mansell vinha na terceira posição, mas acabou sendo superado por Bortoleto no começo da volta cinco com a ajuda do DRS, com o australiano perdendo ainda para Paul Aron no giro seguinte.

Após Mini assumir a ponta, o italiano fez uma prova controlada, abrindo uma boa vantagem na frente. E Bedrin parecia confortável na segunda posição, com 6s de diferença para Bortoleto.

Porém, a entrada do SC na reta final da prova mudou tudo. Montoya ficou parado na pista na curva 13 após um contato com Tommy Smith, enquanto Faria ainda rodou com sua PHM. Nessa confusão, Cohen ainda foi forçado a abandonar com danos em seu carro.

Zak O'Sullivan, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

A corrida foi retomada com três voltas para o fim, permitindo o ataque de Bortoleto em cima de Bedrin. Isso permitiu que Mini cruzasse a linha de chegada com 4s2 de vantagem para o brasileiro, que assumiu a segunda posição no último giro. Bortoleto saiu do sábado com os nove pontos do P2 e mais o tento extra da volta mais rápida.

A Fórmula 3 volta ao Hungaroring no domingo para a segunda corrida, que fecha a sétima etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 03h25, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro

Confira o top 10 da corrida 1 da Fórmula 3 na Hungria:

Cla Piloto Interval km/h Pits 1 GABRIELE MINÌ Hitech Pulse-Eight - 2 GABRIEL BORTOLETO Trident +4.200 4.200 3 NIKITA BEDRIN Jenzer Motorsport +4.900 0.700 4 PAUL ARON Prema Powerteam +5.100 0.200 5 OLIVER GOETHE Trident +8.200 3.100 6 CHRISTIAN MANSELL Campos Racing +8.800 0.600 7 FRANCO COLAPINTO MP Motorsport +9.900 1.100 8 JONNY EDGAR MP Motorsport +10.100 0.200 9 GREGOIRE SAUCY ART Grand Prix +10.300 0.200 10 DINO BEGANOVIC Prema Powerteam +11.000 0.700

