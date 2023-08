Em função da regra que obriga as equipes de Fórmula 1 a colocarem novatos em dois treinos livres 1 ao longo do ano, a Mercedes anunciou que seu piloto júnior Frederick Vesti, da Dinamarca, estará a bordo do W14 na sessão prática inaugural do GP do México, no Hermanos Rodríguez.

Frederik Vesti, Mercedes Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

O competidor de 21 anos, que disputa a Fórmula 2, integra o programa de pilotos da Mercedes desde 2021 e testou pela equipe anglo-germânica nos teste de pós-temporada de 2022, completando 124 voltas em Abu Dhabi.

Além disso, claro, Vesti não disputou mais de dois GPs de F1, o limite para que um piloto se enquadre na regra da categoria máxima do automobilismo -- o dinamarquês nunca disputou uma corrida na elite global do esporte a motor, mas participará do TL1 mexicano no dia 27 de outubro.

“Estou incrivelmente orgulhoso de fazer o primeiro treino livre na Cidade do México com a equipe -- é um sonho que se torna realidade", afirmou Frederick. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, também se manifestou: “Fred tem realizado uma campanha impressionante na F2. Pilotar em um treino livre é o próximo passo em seu desenvolvimento e estamos ansiosos para dar a ele essa oportunidade. Ele é talentoso, rápido, mas também atento, e entende o que a equipe espera dele".

Stoffel Vandoorne completa teste de pneus da Pirelli em Spa pela Aston Martin

Stoffel Vandoorne, Aston Martin Photo by: Aston Martin

Ex-titular da McLaren entre 2017 e 2018, o belga esteve 'em casa' para testar pneus Pirelli sem aquecimento prévio dos compostos, mas a chuva em Spa-Francorchamps prejudicou a sessão do piloto reserva e de testes da Aston Martin, que não guiava um F1 desde 2021.

Com a precipitação na Bélgica, Vandoorne e o britânico Lando Norris, da McLaren, foram à pista com pneus de chuva extrema. Para a fornecedora de pneus oficial da F1, porém, não foi um dia tão ruim, uma vez que ela teve poucas oportunidades para testar tais compostos. No dia anterior, o canadense Lance Stroll, da Aston, e o novato australiano Oscar Piastri, companheiro do inglês no time de Woking, também tiveram de se contentar com os wets em Spa-Francorchamps.

Stoffel Vandoorne, Aston Martin Photo by: Aston Martin

Norris ironiza Hamilton e Pérez: passou do ponto?

