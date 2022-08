Carregar reprodutor de áudio

Restam apenas três etapas na temporada 2022 da Fórmula 2 e, a partir de agora, todas passam a ser 'match points' para o brasileiro Felipe Drugovich. Com 43 pontos de vantagem para Theo Pourchaire e 76 para Logan Sargeant com 117 ainda em jogo, o piloto da MP Motorsport pode ser campeão já neste fim de semana, durante a passagem pela Holanda, mesmo que as chances sejam pequenas.

Matematicamente, ainda restam nove pilotos vivos na luta pelo título: Drugovich, Pourchaire, Sargeant, Jack Doohan, Liam Lawson, Enzo Fittipaldi, Ayumu Iwasa, Jehan Daruvala e Fréderik Vesti. Mas, realisticamente falando, a disputa parece limitada entre o brasileiro da MP Motorsport e o francês da ART Grand Prix, que são os principais destaques da temporada até aqui.

Na última etapa, em Spa-Francorchamps, Drugovich conseguiu reverter a situação positiva criada por Pourchaire na Hungria. Enquanto o francês obteve uma vitória na corrida principal do Hungaroring com Drugo apenas na nona posição, na Bélgica o brasileiro terminou ambas as provas à frente do rival.

Com o abandono do francês na corrida principal enquanto Drugovich foi o segundo colocado, a diferença, que começou o fim de semana em 21 pontos, subiu para 43, mais do que é distribuído em uma etapa da F2.

Neste fim de semana, Drugovich tem a chance do primeiro 'match point' mas, para isso, precisa contar com um fim de semana praticamente impecável. Para encerrar a disputa e já conquistar o título, o brasileiro precisa aumentar sua vantagem no campeonato para 79 pontos, um a mais do que restará em jogo após a etapa de Zandvoort.

Com isso, ele teria que fazer pelo menos 36 dos 39 pontos em jogo no fim de semana, sendo 25 da corrida do domingo, 10 da prova de sábado, 2 da pole position e 1 da volta mais rápida por corrida.

Isso obrigaria Drugovich a vencer as duas provas e fazer pelo menos uma das voltas mais rápidas, além de contar com um fim de semana desastroso de Pourchaire. Em 2022, o francês ficou sem pontuar apenas na etapa de Jeddah, enquanto o brasileiro pontuou em todas as etapas do ano, ficando de fora da zona de pontos apenas no abandono da sprint de Mônaco e a 11ª posição na corrida principal da Áustria.

Mas Drugovich ainda precisa prestar atenção nos demais pilotos que ainda podem manter a diferença em, no máximo 78 pontos.

Por isso, as chances de Drugovich sair de Zandvoort já como campeão de 2022 da Fórmula 2 são pequenas mas, com o bom rendimento do brasileiro ao longo da temporada, ele pode muito bem abrir caminho para a conquista do título na próxima semana em Monza, já que precisaria manter a diferença para os rivais em pelo menos 40 pontos, menos do que o patamar atual.

