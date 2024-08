F2: Bearman ganha Sprint em Monza; Fittipaldi é 7º e Bortoleto 8º

Oliver Bearman, da PREMA, conquistou a vitória na corrida sprint da etapa da Itália da Fórmula 2, em corrida marcada por safety car no início e disputa intensa. O pódio foi completo por Victor Martins, da ART, e Joshua Durksen, da AIX.

Enzo Fittipaldi, da Van Amersfoort, terminou na sétima colocação, enquanto Gabriel Bortoleto, da Invicta, que largou na última colocação, conseguiu recuperar posições e chegou no oitavo lugar, pontuando meio ponto, ao dividir a colocação com Dennis Hauger por terminar no mesmo tempo.

O líder do campeonato e rival direto pelo título da F2, Isack Hadjar, terminou na 11ª colocação.

Como foi a Sprint?

A corrida já começou com forte batida e bandeira amarela no primeiro setor, entre O'Sullivan e Oliver Goethe, substituto de Franco Colapinto na MP Motorsport. Ambos tiveram que abandonar. Kimi Antonelli, anunciado na Mercedes, teve que escapar para fora da pista e precisou trocar os pneus e a asa dianteira.

Já Fittipaldi não conseguiu uma largada excelente, mesmo na pole position, e teve que se manter na segunda colocação. Na saída do safety car, Enzo tentou ultrapassar Marti, mas travou as rodas e teve que sair pela pista de escape, caindo para a quarta colocação.

Marti teve que sair da pista também pela pista de escape, caindo da liderança para a terceira colocação, com Bearman liderando a corrida desde a volta 8 e aplicando voltas mais rápidas em sequências, mas a briga entre Marti e Martins continuou intensa.

Enquanto isso, Bortoleto estava conquistando posições em sequência no fundo do grid, após largar na 20ª colocação, ultrapassando o rival direto pelo título, Isack Hadjar, que caiu muitas posições desde a largada.

Fittipaldi foi ultrapassado por Joshua Durksen, mas tentou retomar a posição em batalha intensa, que resultou na saída da pista e na devolução de posição. Enzo reclamou que o piloto germano-paraguaio estava jogando ele para fora da pista. Mais um incidente de disputa foi entre Aron e Crawford, que reclamaram um do outro terem pressionado o outro para fora da pista.

Na frente, Bearman e Martins se afastaram muito do resto dos carros e conseguiram administrar as primeiras posições.

Em uma batalha intensa no meio do grid, Bortoleto tentou ultrapassar Crawford, abrindo asa aberta, mas não conseguiu devido o piloto americano ter também aberto asa móvel. Na volta 19, Aron perdeu parte da asa e caiu várias posições, mas seguiu na corrida.

No final da corrida, Fittipaldi participou de disputa intensa e acabou na sétima colocação, enquanto Bortoleto tentou ultrapassar Hauger na linha quadriculada e empatou com o norueguês, terminando em oitavo. Por decisão da FIA, ambos os pilotos pontuaram meio ponto,.

