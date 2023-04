A Fórmula 2 realizou neste sábado a primeira de duas provas do fim de semana no Azerbaijão. Na corrida sprint, tivemos o caos, com 11 abandonos entre os 22 pilotos do grid. Em meio à confusão, a vitória ficou com Oliver Bearman, que larga na pole position do domingo.

Frédérik Vesti e Jak Crawford completaram o pódio. Enzo Fittipaldi foi o quinto colocado, atrás de Kush Maini e à frente de Juan Manuel Correa, Clément Novalak, Isack Hadjar, Roman Stanek, Amaury Cordeel e Brad Benavides.

Na classificação da sexta-feira, Bearman foi o mais rápido com Fittipaldi em segundo. Mas, com a inversão de posições do top 10, a corrida de sábado teve Richard Verschoor na pole com Zane Maloney em segundo, enquanto o brasileiro saiu da nona posição.

Na largada, Verschoor não largou bem e sofreu um toque de Martins ainda nos primeiros metros. O holandês teve danos na asa dianteira e quase rodou na primeira curva. Com isso, Maloney assumiu a ponta, mas o próprio piloto de Barbados teve problemas, com um furo de pneu.

Em meio ao caos, Hauger era o líder ao final da primeira volta, com Martins em segundo, Daruvala em terceiro, enquanto Crawford e Vesti completavam o top 5 e Fittipaldi era o oitavo, mesma posição na qual largou.

No final da terceira volta, o safety car foi acionado devido ao abandono de Boschung na região do castelo.

A relargada ocorreu no começo da sexta volta. Hauger soube fazer uma boa trajetória defensiva, enquanto Martins passava a ser pressionado por Daruvala. Fittipaldi se mantinha em oitavo, mas era atacado por Maini, perdendo a posição poucas curvas depois.

Quando a prova chegava à metade, na 11ª volta de 21, Hauger se mantinha na ponta, com 0s5 de vantagem para Martins, enquanto Vesti já era o terceiro colocado, à frente de Bearman e Daruvala. Fittipaldi se mantinha na nona posição, sendo pressionado por Leclerc.

Pouco depois, problemas para o líder Iwasa. Com um fim de semana complicado desde o início, o piloto japonês viu uma fumaça sair do carro, forçando-o a abandonar.

O safety car voltou à pista na volta 15 devido a uma batida de Nissany no final do segundo setor.

A prova foi retomada a três voltas do fim, mas o caos veio com tudo, em uma sequência de incidentes envolvendo Martins, Daruvala, Pourchaire, Leclerc, Doohan e Hauger. Felizmente, todos ok. Mas o SC voltou a figurar, colocando um fim à prova devido à extensão do trabalho dos fiscais.

Com isso, o pole do domingo, Oliver Bearman, aproveitou o caos para garantir a vitória, à frente do companheiro de Prema Frédérik Vesti. Jak Crawford completou o pódio, enquanto Kush Maini, Enzo Fittipaldi, Juan Manuel Correa, Clément Novalak, Isack Hadjar, Roman Stanek e Amaury Cordeel completaram o top 10. Brad Benavides foi o 11º e último.

A Fórmula 2 volta à pista de Baku no domingo para a corrida que fecha o fim de semana no Azerbaijão. A prova, que terá Oliver Bearman na pole e Enzo Fittipaldi na primeira fila, tem largada marcada para 04h35, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

