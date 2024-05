Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Ímola, a Fórmula 2 realiza a quarta etapa da temporada 2024. E a festa é brasileira! Gabriel Bortoleto deu um show na última volta rápida para garantir a pole geral do domingo.

Mas a sessão foi marcada por polêmicas envolvendo limites de pista. E após um festival de voltas deletadas, a FIA reviu decisões e removeu punições que mexeram com o resultado do quali. Com isso, Enzo Fittipaldi, que chegou a subir para 6º, caiu para 11º.

Na temporada 2023 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

No final da sessão, Gabriel Bortoleto garantiu a pole da prova principal, no domingo, com um tempo de 01min27s056, com Isack Hadjar em segundo após uma série de punições. Com as voltas deletadas, Enzo Fittipaldi chegou a subir para sexto.

Porém, horas após o fim da sessão, a FIA reviu as punições e devolveu as voltas deletadas, mudando drasticamente o resultado. Bortoleto manteve a pole com Oliver Bearman, Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Joshua Durksen, Zane Maloney, Roman Stanek, Paul Aron, Franco Colapinto e Amaury Cordeel completando o top 10. Isso levou Enzo Fittipaldi de volta à 11ª posição.

Com isso, no sábado, Amaury Cordeel larga da pole com a inversão do top 10, tendo Franco Colapinto na primeira fila. Bortoleto larga em 10º e Fittipaldi em 11º.

A F2 volta à pista de Ímola no sábado, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

