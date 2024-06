A Fórmula 2 fechou a etapa de Barcelona com uma movimentada corrida 2 neste domingo, que terminou com vitória de Jak Crawford, o décimo piloto diferente na temporada 2024, e mais um pódio para Juan Manuel Correa, compensando o top 3 perdido no sábado devido a uma punição.

Gabriel Bortoleto havia terminado em sétimo, por conta de uma colisão com seu companheiro de equipe, Kush Maini, na última volta. Mas os comissários o puniram após julgá-lo culpado pelo incidente, deixando-o na décima posição. Já Enzo Fittipaldi completou mais uma etapa zerado, terminando a prova em 11º.

Crawford provou seu ritmo durante todo o fim de semana para conquistar sua primeira vitória da temporada, superando Franco Colapinto e Juan Manuel Correa, com o último fazendo a estratégia alternativa funcionar para conquistar seu primeiro pódio desde que retornou à F2 após seu acidente horrível em Spa em 2019, e depois de ter sido destituído de um pódio no sábado.

A largada foi tranquila para o Paul Aron na frente, que liderou com Crawford e Colapinto à sua caça na primeira curva, mas houve um caos atrás, quando o vencedor da sprint do sábado, Victor Martins, se enroscou com Dennis Hauger e fazendo com que o safety car fosse acionado logo no início.

Hauger, que largou com o pneu macio, fez uma largada incrível e subiu seis posições antes de atravessar a zebra na Curva 2 e bater com seu MP Motorsport na lateral do ART de Martins.

Com o desgaste extremamente alto dos pneus no circuito, o piloto da AIX, Joshua Durksen, começou a se aproveitar do pneu mais duro, ultrapassando Isack Hadjar e ficando em sexto na oitava volta.

E foi no final dessa volta que os pilotos que usavam pneus macios começaram a trocar o composto mais duro, principalmente Crawford, que saiu da segunda posição em uma tentativa de ultrapassar Aron, e Gabriel Bortoleto, que saiu da quinta posição, na volta 10.

Os dois primeiros colocados, Aron e Colapinto, pararam na volta 11, com os dois pilotos sofrendo paradas lentas. Quando a dupla retornou à pista, Crawford se viu entre os dois, mas, com os pneus já quentes, ele rapidamente encontrou um caminho para ganhar a liderança virtual da corrida.

Enquanto a confusão dos pitstops acontecia, o SC Virtual foi acionado brevemente para permitir a recuperação do carro AIX de Taylor Barnard, que havia parado perto da entrada dos boxes.

Depois de começar a pressionar Crawford, a chance de vitória de Aron se desintegrou na volta 15, quando um estalo de sobreviragem o fez perder o controle e deslizar para a brita na última curva.

Paul Aron, Hitech Pulse-Eight Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A volta 17 foi desastrosa para Durksen, que estava liderando a corrida com o pneu duro, mas ainda não havia parado. Com uma diferença de 28 segundos para os pilotos da frente que haviam feito o pit stop, o piloto da AIX parecia ter chances de terminar entre os cinco primeiros.

Após o último período de SC virtual, Aron ultrapassou O'Sullivan, enquanto Bortoleto fez uma ultrapassagem em Colapinto para obter o segundo lugar, ambos usando o vácuo na Curva 1.

Essas posições se inverteram novamente algumas voltas depois, com Colapinto parecendo mais disposto a forçar mais os pneus do que o piloto da Invicta naquele momento.

No início da última volta, o pitwall da Invicta assistiu em choque à colisão dos companheiros Bortoleto e Kush Maini na Curva 1, embora ambos tenham conseguido chegar à bandeira quadriculada em sexto e sétimo, mesmo com danos.

Bortoleto cruzou a linha de chegada em sétimo, mas acabou punido pelo toque com Maini e, com isso, caiu para a décima posição na classificação final.

Com os resultados do fim de semana, Paul Aron mantém a liderança com 100 pontos contra 91 de Isack Hadjar. Zane Maloney é o terceiro com 73 contra 62 de Jak Crawford. Gabriel Bortoleto caiu para sétimo, com 55 pontos, bem próximo dos rivais. Já Enzo Fittipaldi, que está a quatro etapas e oito corridas sem pontuar, é o 11º na tabela, mantendo os 32 pontos conquistados em seu grande fim de semana em Jeddah.

A Fórmula 2 acompanha a F1 na rodada tripla e volta a correr já na semana que vem. no Red Bull Ring.

F2 Espanha - resultado da segunda corrida

