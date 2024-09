A Fórmula 2 entregou neste sábado uma movimentada primeira corrida da etapa de Baku. Joshua Durksen deu um show ao longo da prova para garantir sua primeira vitória na categoria, com Jak Crawford e Gabriele Mini completando o pódio.

Após uma corrida dramática, com direito a um toque nas voltas finais, Gabriel Bortoleto se recuperou para terminar em quinto, mesma posição da qual largou. Com Isack Hadjar apenas em 12º, o brasileiro conseguiu tirar quatro pontos da vantagem do francês na classificação, reduzindo para apenas 6,5 tentos. Já Enzo Fittipaldi terminou apenas em 13º.

Mansell manteve a ponta na largada, com Mini se mantendo em sua cola. Já Bortoleto fez uma saída conservadora, perdendo posições para Maini, Martins e Maloney na primeira volta, caindo para oitavo, enquanto Hadjar subia de 20º para 16º.

Em uma corrida de poucas ultrapassagens em seu primeiro quarto, Mini finalmente conseguiu dar o bote em Mansell na sexta volta para assumir a liderança, deixando o australiano para ser pressionado por Durksen, com o paraguaio conseguindo a segunda posição no giro seguinte.

Ainda em oitavo, Bortoleto via a disputa caótica entre Maini, Maloney e Martins, com o francês caindo para sétimo e passando a ser seguido pelo brasileiro. Já Hadjar seguia avançando e subia para 14º.

Lá na frente, Durksen pressionava o estreante Mini pela liderança, colando no italiano quando a prova chegava na metade, na volta 12 de 21, conseguindo a ultrapassagem no começo da 13º. Mais atrás, Bortoleto finalmente conseguia a manobra pela sétima posição na reta principal, superando Maloney e iniciando a 'caça' a Maini, seu companheiro de equipe, que disputava com Martins.

Com uma performance melhor, Kimi Antonelli ultrapassou Bortoleto já na volta seguinte, deixando o brasileiro novamente em oitavo.

Porém, o SC precisou ser acionando na volta 15, após Miyata errar a tangência da curva em uma tentativa de ultrapassagem e bater na barreira de proteção da curva 3. Isso levou alguns pilotos da parte inferior da classificação aos boxes para troca de pneus.

A bandeira verde foi dada novamente a quatro voltas do fim, com Durksen liderando à frente de Mini e Crawford, com Bortoleto em oitavo, atrás de Kimi Antonelli, Hadjar em 13º e Fittipaldi em 17º.

Durksen manteve a ponta, com Crawford agora em segundo e Mini em terceiro. Bortoleto fez uma grande relargada e subiu para quinto, conseguindo manter a posição mesmo com um susto, levando um toque de Mansell, que o levou a bater de leve na barreira de proteção.

No final, Joshua Durksen entregou uma grande performance para garantir sua primeira vitória na categoria, tendo Jak Crawford em segundo e Gabriele Mini fechando o pódio. Victor Martins foi o quarto, à frente de Gabriel Bortoleto, que terminou na mesma posição da qual largou. Paul Aron, Andrea Kimi Antonelli e Christian Mansell completaram o top 8 da zona de pontuação.

Isack Hadjar foi o 12º, logo à frente de Enzo Fittipaldi. Com o francês da Campos fora da zona de pontos, Gabriel Bortoleto reduziu a diferença da liderança para apenas 6,5 pontos.

A Fórmula 2 encerra a antepenúltima etapa da temporada 2024 no domingo com a segunda corrida do fim de semana em Baku. A largada está marcada para 04h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

