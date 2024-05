O piloto júnior da Williams, Zak O’Sullivan, conquistou uma vitória surpreendente na Fórmula 2, na corrida principal de Mônaco, quando um safety car virtual ‘roubou’ a vitória de Isack Hadjar.

O’Sullivan conquistou uma vitória impensável na F2 nas ruas de Mônaco, tendo largado do 15º lugar após um incidente envolvendo Zane Maloneye Joshua Durksen ter mudado o roteiro.

Hadjar estava a caminho de conquistar a vitória depois do abandono de Richard Verschoor no meio da corrida, mas ficou furioso e não quis falar com ninguém depois de ver O'Sullivan emergir dos boxes à sua frente.

Sabendo que a única chance de ganhar pontos no domingo seria uma intervenção do safety car no final ou algo semelhante, a ART deixou O'Sullivan de fora até a volta 40 com pneus macios, e essa aposta foi recompensada, se tornando o oitavo vencedor diferente da temporada.

Apesar da fúria de Hadjar, o francês passa para o segundo lugar no campeonato, com o terceiro colocado Paul Aron agora chegando ao topo devido à falta de pontuação de Maloney.

O melhor brasileiro foi Gabriel Bortoleto, no oitavo lugar. Enzo Fittipaldi foi o 12º.

A próxima etapa da Fórmula 2 acontece em Barcelona, nos dias 22 e 23 de junho.

Resultados

