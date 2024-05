A Fórmula 2 realizou na manhã deste sábado a sprint race, corrida de 30 voltas em Mônaco. O grande nome foi Taylor Barnard, que conseguiu converter a sua pole position em vitória — sua primeira na F2. O piloto era o último colocado na tabela do campeonato.

A Corrida

Na largada, Barnard manteve a liderança sobre Bortoleto, enquanto Victor Martins batia logo na primeira curva, após toque e quebra de sua suspensão, trazendo o safety car antes mesmo de completarem a primeira curva.

A relargada ocorreu na terceira volta, com Barnard novamente prevalecendo sobre o brasileiro. Dennis Hauger era o terceiro colocado. Enzo Fittipaldi pulou para a nona posição.

Josep Maria Marti bateu na saída da curva da Piscina na sexta volta. Na impossibilidade de retorno aos boxes por conta própria, o safety car foi novamente solicitado.

A prova foi reiniciada na nona volta, mas dois giros depois o safety car virtual foi acionado para a retirada de um pedaço de carenagem de Richard Verschoor.

Mas o detrito logo foi retirado e Barnard seguia no comando da corrida.

Bortoleto até chegou a se aproximar, mas acabou perdendo contato com o líder após passar reto na chicane. Com isso, Hauger chegou no brasileiro, que tentava garantir o ponto extra da volta mais rápida, intercalando giros lentas e rápidos.

Na volta 22, poucas mudanças na prova. Hauger seguia a 0s570 atrás de Bortoleto. Contudo, a dificuldade de ultrapassar nas ruas de Mônaco ajudava na defesa do brasileiro.

Zane Maloney, líder do campeonato, girou após travar as rodas e ser acertado na volta 24 ao se aproximar da Rascasse. A bandeira vermelha foi ativada após Maloney e Kush Maini não conseguirem sair da Rascasse.

A cena foi até cômica. Maini deu a ré, acelerou para fazer a curva e o motor parou. Outro piloto teve que passar devagar no pequeno espeço deixado pelos dois carros.

Durante a bandeira vermelha, uma cena chamou a atenção do público. O mecânico de Oliver Bearman consertou um dano na suspensão usando o peso do corpo, subindo no equipamento.

Na relargada sob safety car, Barnard tomou distância e Bortoleto não conseguiu chegar. Hauger, ainda que perto do brasileiro, não teve a chance de ultrapassá-lo.

Na volta 29, a penúltima, Correa tentou ultrapassar Bearman por fora na Rascasse. Contudo, ficou no quase.

A vitória ficou Taylor Barnard. Bortoleto ficou na segunda colocação e Hauger em terceiro.

A corrida perincipal da F2 em Mônaco acontece neste domingo, às 4h40, no horário de Brasília.

Resultado

LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!