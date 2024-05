A Fórmula 2 da FIA revelou o calendário de 2025 com uma lista inalterada de 14 locais, que começará na Austrália pela primeira vez na história do campeonato.

Albert Park deverá voltar a ser a abertura da temporada da F1, não tendo esta condição desde 2019, e, portanto, também substituirá o Bahrein como abertura da F2.

O Bahrein se torna então o segundo evento, antes de uma viagem à Arábia Saudita para a terceira rodada.

Todos os outros 11 locais também permanecem na programação, basicamente na mesma ordem, com a temporada terminando em Yas Marina, de 5 a 7 de dezembro.

O circuito de Losail, no Catar – que é o único novo local no calendário deste ano – também manteve o seu lugar.

“Estou muito satisfeito em anunciar o calendário da F2 2025, que incluirá a mesma quantidade de rodadas da temporada atual, 14”, disse o CEO da F2, Bruno Michel.

“É o equilíbrio certo entre etapas europeias e ‘fly-aways’, em três continentes, e tendo em mente os custos para as nossas equipes e pilotos.

“É também uma boa mistura entre pistas tradicionais e traçados mais modernos, que viram corridas emocionantes de F2 nos últimos anos. Tenho certeza de que será o caso mais uma vez em 2025.”

O calendário F3 também foi revelado, e contém também uma lista de pistas inalterada.

Também terá início na Austrália, antes de ir para o Bahrein, e depois os outros oito eventos terão lugar na Europa, terminando novamente em Monza, de 5 a 7 de setembro.

Calendário da F2 em 2025 (eventos da F3 em negrito)

Datas local 14-16 março Melbourne 11-13 abril Sakhir 18-20 abril Jeddah 16-18 maio Ímola 22-25 maio Monte-Carlo 30 maio – 01 junho Barcelona 27-29 junho Spielberg 04-06 julho Silverstone 25-27 julho Spa-Francorchamps 01-03 agosto Budapeste 05-07 setembro Monza 19-21 setembro Baku 28-30 novembro Losail 05-07 dezembro Yas Marina

