Isack Hadjar, piloto da Academia da Red Bull, venceu neste domingo a corrida 2 da etapa da Bélgica da Fórmula 2 e, com seu quarto triunfo no ano, o francês aumentou sua vantagem na classificação. Gabriel Bortoleto foi o segundo colocado e, com isso, assumiu a vice-liderança do campeonato, aproveitando o abandono de Paul Aron na última volta da corrida.

Já Enzo Fittipaldi teve uma corrida problemática e acabou abandonando, completando mais uma etapa sem pontos na temporada.

Depois de travar uma batalha emocionante com o principal rival pelo título, Paul Aron (Hitech), nas voltas iniciais, Hadjar, piloto da Campos, recuperou-se de um pit stop lento para aumentar sua vantagem. Mas, com Aron tendo problemas, o francês foi forçado a se concentrar em Gabriel Bortoleto (Invicta), que entrou na etapa em terceiro lugar na classificação.

Mas, apesar de ter a vantagem do DRS por um longo período nos estágios finais da prova, Bortoleto não conseguiu fazer uma manobra, pois relatou perda de rendimento em seus pneus, terminando a 2s9.

A corrida teve um início frenético quando Oliver Bearman, da Prema, e o piloto da Campos, Pepe Marti, entraram em contato depois que os dois fizeram uma boa largada. Já Zane Maloney (Rodin) fez uma péssima saída e foi pego quando o trio chegou à La Source, com Bearman batendo à esquerda em Marti e ambos destinados ao abandono.

Oliver Bearman, da Prema Racing, colide com Pepe Marti, da Campos Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Antes de o safety car ser acionado, Hadjar conseguiu passar Bortoleto pelo segundo lugar em Les Combes, deixando-o atrás apenas do pole Aron.

Menos de uma volta depois de sua saída, o SC voltou a ser acionado, após Victor Martins não conseguir evitar o carro da Van Amersfoort Racing de Rafael Villagomez, que rodou na pista em Les Combes.

Sem outras interrupções, a estratégia de pneus não foi afetada. Aron foi o primeiro dos ponteiros a parar, momentos depois de ser passado por Hadjar, que seguiu o exemplo uma volta depois, trocando os pneus macios pelos médios.

Parando depois da dupla, Bortoleto usou seus pneus mais frescos para se aproximar de Aron e esperava ter uma vantagem nas últimas voltas em relação a Hadjar. Mas isso não aconteceu, dando a Hadjar sua quarta vitíoria no ano

Como Aron tendo problemas na última volta, o piloto da DAMS, Jack Crawford, foi promovido para o pódio, com o vencedor da corrida de sábado, Zak O'Sullivan, que largou em 10º lugar, subindo para quarto.

Com os resultados deste fim de semana, Isack Hadjar chega a 165 pontos, contra 129 de Gabriel Bortoleto e 124 de Paul Aron. Zane Maloney vem em quarto com 111, enquanto Jak Crawford fecha o top 5 com 100. Enzo Fittipaldi é o 11º com 58.

A Fórmula 2 entra em uma pausa assim como a F1 e retoma as atividades da temporada 2024 no fim de agosto, acompanhando o Mundial em sua visita à Monza para a 11ª de 14 etapas do campeonato.

Confira o resultado da corrida 2 da Bélgica:

