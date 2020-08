Piloto da casa, Callum Ilott conquistou nesta sexta-feira (07) a segunda pole do ano na Fórmula 2, em Silverstone, com o tempo de 1min39s062, negando a primazia de sair à frente na corrida 1 da etapa a Christian Lundgaard.

Lundgaard colocou a ART Grand Prix no topo da tabela de tempos após seu primeiro stint, mas Ilott conseguiu bater o piloto dinamarquês já na reta final da sessão. Na segunda fila, Jack Aitken e Dan Ticktum formam a linha britânica.

O melhor brasileiro do grid deste sábado será Felipe Drugovich, que ficou atrás de Ilott por 0s464 e sairá em 12º. Pedro Piquet virá logo em seguida em 13º, enquanto Guilherme Samaia será o 22º.

A primeira corrida da etapa de Silverstone da F2 acontece neste sábado, às 11h45, horário de Brasília.

Fórmula 3

No mesmo local, Logan Sargeant conquistou a pole para a primeira corrida da F3 deste sábado. O neozelandês que faz parte do programa da Red Bull, Liam Lawson fechará a primeira fila.

Os brasileiros continuam com problemas nos treinos de classificação. O melhor deles foi Enzo Fittipaldi, que será o 13º. Igor Fraga sairá da 26ª posição.

A primeira prova da F3 em Silverstone acontece neste sábado, às 5h25, horário de Brasília.

Grid de largada.

F2

F3:

