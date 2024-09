Leonardo Fornaroli foi anunciado pela equipe Invicta como um dos seus pilotos de Fórmula 2 para 2025, após o título de Fórmula 3 em Monza no último domingo.

O jovem de 19 anos se tornou o primeiro italiano a vencer o campeonato de F3 em sua forma atual superando o compatriota Gabriele Mini com uma ultrapassagem na curva final para o terceiro lugar sobre Christian Mansell.

Tendo recebido a bandeirada em segundo, Mini foi posteriormente desclassificado por correr com pressões de pneus que não aderiram aos níveis mínimos prescritos, com Fornaroli eventualmente reivindicando a coroa por uma margem de 23 pontos.

Fornaroli também se tornou o primeiro piloto a liderar a classificação por pontos sem vencer uma corrida, após uma campanha consistente que apresentou sete pódios.

A mudança para a Invicta põe fim a um relacionamento de três anos com a Trident, com quem Fornaroli competiu na FRECA de 2022 e em ambas as suas campanhas de F3.

A Invicta atualmente tem o campeão de F3 de 2023 Gabriel Bortoleto e Kush Maini, e está no topo da classificação das equipes no primeiro ano do novo chassi Dallara.

"Estou muito feliz por poder comemorar a vitória no campeonato de F3 com esta notícia e mal posso esperar para subir para a F2 na próxima temporada", disse Fornaroli.

"A Invicta Racing provou ao longo de muitos anos ser uma das melhores equipes da F2, incluindo esta temporada.

"Estou muito animado para trabalhar com a equipe na temporada de 2025. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer à Trident pelos últimos três anos, eles realmente são a melhor equipe da F3.

"Passar da melhor equipe da F3 para a melhor da F2 é realmente um sonho que se tornou realidade."

Embora a consistência tenha sido a chave para o sucesso de Fornaroli, perguntas serão feitas em sua primeira temporada de F2 sobre sua capacidade de vencer corridas, já que suas vitórias mais recentes em monopostos ocorreram em 2021, com um único sucesso em cada um dos campeonatos de F4 da Europa Central e F4 Italiana.

Antes de sua estreia no início da campanha de 2025, Fornaroli participará do teste de pós-temporada em Abu Dhabi com sua nova equipe.

"Estamos absolutamente encantados em receber Leonardo na equipe para 2025", disse o diretor da equipe Invicta, Andy Roche.

"Ganhar o campeonato de F3 é uma conquista incrível para ele, e não tenho dúvidas de que ele fará um trabalho brilhante em 2025. Acompanhamos a carreira de Leonardo em monopostos há alguns anos e está claro que ele é um talento excepcional."

“Seguindo os passos de Gabriel este ano, estamos entusiasmados por ter o atual campeão da F3 se juntando à nossa equipe pelo segundo ano consecutivo.”

A vitória de Bortoleto do último lugar no grid na corrida principal da F2 no domingo o colocou 10,5 pontos atrás do líder do campeonato Isack Hadjar (Campos) com três etapas para o fim.

