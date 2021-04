Piloto de testes da Ferrari na Fórmula 1, o britânico Callum Ilott também atuará como segundo reserva da Alfa Romeo em 2021 e correrá pela equipe no primeiro treino livre do GP de Portugal, disputado no próximo fim de semana em Portimão.

Com isso, o competidor, que foi destaque na Fórmula 2 em 2020 e chegou a ser cogitado como titular na F1, será 'companheiro' do veterano polonês Robert Kubica como reserva da Alfa, que tem o finlandês Kimi Raikkonen e o italiano Antonio Giovinazzi como pilotos.

Em 2021, Ilott está correndo no GT World Challenge Europe Endurance Cup pela equipe Iron Lynx. Na sessão prática inaugural em Portimão, ainda não se sabe se o britânico substituirá Raikkonen ou Giovinazzi.

Ilott já pilotou um carro de F1 da Alfa Romeo no teste de pós-temporada em 2020. A expectativa é que ele corra em outros treinos livres em 2021, não se limitando apenas à experiência em Portugal.

Além da iminente experiência no próximo fim de semana em Portimão e do teste na pós-temporada 2020 em Abu Dhabi com a Alfa Romeo, Ilott já guiou um carro de 2019 da equipe no circuito de Barcelona, na Espanha.

“Estou muito feliz por me juntar à equipe nesta temporada e gostaria de agradecer à Alfa Romeo e à Ferrari Driver Academy pela confiança que depositaram em mim”, afirmou o piloto britânico.

“As duas sessões que tive com a equipe nos últimos dois anos foram extremamente úteis para me acostumar com a forma como uma equipe de Fórmula 1 trabalha, e estou confiante de que posso começar a trabalhar em minha nova função como um dos pilotos reserva na Alfa Romeo. Mal posso esperar para entrar no carro e ajudar a equipe a continuar seu progresso", completou Ilott, que é membro da academia de pilotos da Ferrari.

“Estou muito feliz em receber Callum, sua jornada nas categorias de base foi impressionante e ele é sem dúvida um dos jovens mais talentosos. Já trabalhou conosco, deixando uma boa impressão graças à sua ética de trabalho e bom feedback, e não tenho dúvidas de que será adição muito positiva para Robert, que estará indisponível em várias ocasiões devido às suas corridas em outras categorias”, disse o chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur.

