A Fórmula 2 também chegou a Barcelona e nesta sexta-feira a principal categoria de acesso à F1 realizou a sessão de classificação para a corrida 1 deste sábado. E pela terceira vez em 2020, Callum Ilott ganhou o direito de largar na frente.

A pole do britânico foi conquistada com o tempo de 1min28s381, sendo 0s183 mais rápido que Robert Shwartzman, da Prema. Companheiro de equipe de Ilott, Guanyu Zhou abrirá a segunda fila em Barcelona, tendo ao seu lado o brasileiro Felipe Drugovich, que com seus 1min28s767 chegou a ter a segunda melhor marca, mas teve que se conformar com a quarta colocação.

Pedro Piquet largará na 17ª posição, enquanto Guilherme Samaia será o 22º.

A primeira corrida da etapa de Barcelona da F2 acontece neste sábado, às 11h45, horário de Brasília, com transmissão no canal oficial da F1 no YouTube.

Grid de largada

