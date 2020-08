Callum Ilott foi o grande vencedor da corrida 1 da segunda etapa de Silverstone da Fórmula 2. Pole position, o piloto da casa dominou as ações para vencer pela segunda vez no ano e assumir a liderança do campeonato. Agora ele soma 102 pontos contra 87 de Christian Lundgaard.

Ilott tinha uma pequena vantagem sobre Lundgaard antes de fazer seu pit stop, mas depois de sair dos boxes, ele conseguiu construir uma vantagem de mais de oito segundos em apenas algumas voltas.

Isso se estendeu para mais de 10 segundos quando Lundgaard, da ART Grand Prix, saiu da pista na Brooklands, com apenas algumas voltas para o final.

Lundgaard se recuperou um pouco, mas não pôde fazer nada para impedir o triunfo de Ilott.

O piloto reserva da Williams F1, Jack Aitken, que terminou em quinto lugar na F2 na temporada passada, finalmente conquistou seu primeiro pódio.

Nikita Mazepin, da Hitech Grand Prix, que venceu a corrida do último sábado em Silverstone de forma dominante, foi o quarto colocado. Louis Deletraz, da Charouz Racing System, avançou da nona posição do grid para terminar em quinto.

O melhor brasileiro foi novamente Felipe Drugovich, na 10ª posição. Guilherme Samaia foi o 20º e Pedro Piquet o 21º.

A corrida 2 da F2 em Silverstone acontece nesse domingo, às 6h10.

Fórmula 3

Mais cedo, Silverstone viu outra vitória dominante, desta vez de Logan Sargeant. O norte-americano superou o britânico Jake Hughes e o neozelandês Liam Lawson, que ocuparam o pódio. Enzo Fittipaldi e Igor Fraga terminaram na17ª e 18ª posições, respectivamente.

A corrida 2 da F3 em Silverstone acontece nesse domingo, às 4h45, horário de Brasília.

Resultados:

F2

F3

