F2: Piastri conquista terceira pole consecutiva; Drugovich é 13º

O líder da Fórmula 2, Oscar Piastri, conquistou sua terceira pole position consecutiva depois de vencer Jehan Daruvala na qualificação de Sochi, disputada nesta sexta-feira (24). O australiano da Prema esperou até o minuto final para registrar um tempo de 1:47.465 para superar o indiano da Carlin por 0s188.

Théo Pourchaire, da ART, completou o top 3. Os brasileiros Felipe Drugovich, Guilherme Samaia e Enzo Fittipaldi ficaram em 13º, 19º e 21º, respectivamente. Com a inversão dos dez primeiros do treino classificatório, Dan Ticktum, companheiro de Daruvala na Carlin, será o pole position da primeira corrida do fim de semana.

Além de conquistar a ponta do grid pela terceira vez seguida, Piastri é também o único piloto do grid e sair do posto mais alto mais de uma vez. Antes dele, Guanyu Zhou, Pourchaire e Liam Lawson haviam largado da pole em ocasiões únicas.

O resultado dá ao australiano boa vantagem na disputa pelo título contra o chinês da UNI-Virtuosi, que sairá da quarta colocação, e Robert Swartzman, companheiro de Prema e sétimo no pelotão.

A primeira corrida da F2 no sábado está marcada para as 04h30 no horário de Brasília e terá transmissão da BandSports na TV fechada para o Brasil.

Grid de largada

F1 2021: Mercedes BEM na Rússia, PUNIÇÃO para Verstappen, MEDO da chuva e as notícias de Sochi | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: