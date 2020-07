F2: Piloto da Honda, Tsunoda conquista pole na Áustria; Drugovich larga em 10º

A Fórmula 2 continua sendo uma boa categoria para novatos em 2020. Após a vitória do brasileiro Felipe Drugovich no domingo, nesta sexta-feira o japonês Yuki Tsunoda conquistou a pole para a primeira corrida no Red Bull Ring, que acontecerá neste sábado. O piloto da Carlin cravou 1min14s803 e desbancou o chinês Guanyu Zhou por apenas 0s038.

O companheiro de Zhou na UNI-Virtuosi, Callum Ilott abrirá a segunda fila, ao lado de Luca Ghiotto. Drugovich não conseguiu repetir o segundo lugar no grid como na semana passa e vai largar na 10ª posição. Os outros brasileiros não foram bem. Pedro Piquet fez apenas o 17º tempo, enquanto Guilherme Samaia será o último do grid. A primeira corrida do fim de semana da F2 acontece neste sábado, às 11h45, horário de Brasília.

F3: Pole de Vesti

Mais cedo, no treino de classificação da Fórmula 3, o dinamarquês Frederik Vesti conquistou a pole position com o tempo de 1min20s378, sendo 0s123 mais rápido que o alemão David Beckmann. Os brasileiros voltaram a ter problemas e Enzo Fittipaldi começará a corrida 1 em 21º e Igor Fraga na 24ª.

A primeira prova da F3 no Red Bull ring acontece neste sábado, às 5h25, horário de Brasília.

Grid de largada - F2

Grid de largada - F3

