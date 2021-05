Enquanto a Fórmula 1 descansa nesta sexta, o grid da Fórmula 2 foi à pista de Mônaco para a primeira das três corridas do fim de semana. Largando da pole, devido a inversão dos dez primeiros colocados da classificação de ontem, Guanyu Zhou conquistou sua segunda vitória na temporada liderando do começo ao fim, em dobradinha da equipe UNI-Virtuosi, com Felipe Drugovich em segundo.

O chinês tirou o máximo de sua pole, produzindo uma vitória controlada apesar de ver sua confortável vantagem na liderança desaparecer com a entrada do safety car. Mas o piloto fez uma relargada perfeita, mantendo o controle nas três voltas finais.

Roy Nissany, piloto de testes da Williams, conquistou seu primeiro pódio na F2 após herdar a terceira posição devido ao abandono de Christian Lundgaard devido a um problema mecânico mais cedo.

Zhou teve uma largada perfeita e se manteve na ponta no contorno da Sainte Devote, enquanto Lundgaard, que também faz parte da Academia da Alpine, pulou de terceiro para segundo, com uma manobra em cima de Drugovich.

Enquanto os 22 carros navegaram pela Sainte Devote sem problemas, houve confusão na Massenet, quando Robert Shwartzman bateu no guard-rail, quebrando sua asa dianteira no processo. O dano resultou no abandono do russo da Prema.

Mais atrás, o pole da terceira corrida do fim de semana, Théo Pourchaire, ganhou duas posições, subindo de décimo para oitavo, em cima de Oscar Piastri e Liam Lawson. Aos poucos, os três primeiros começaram a abrir em relação aos demais, enquanto Zhou tinha mais de um segundo para Lundgaard, que tinha Drugovich em sua cola.

Com um terço da corrida, Zhou seguia abrindo a diferença para o segundo e terceiro colocados, enquanto o resto do top 10 se mantinha sem mudanças.

Com a prova chegando à metade, Lundgaard começou a perder rendimento com fumaça saindo da traseira de sua ART. Isso permitiu que Zhou aumentasse ainda mais a liderança, para cinco segundos.

Sem ter como resolver isso, Lundgaard abandonou na volta 14, entregando a posição para Drugovich, enquanto Nissany subia para terceiro com a DAMS. Isso também colocou Jehan Daruvala na crucial décima posição, que vale a pole da segunda corrida.

Mas a vantagem de oito segundos construída por Zhou rapidamente se evaporou quando o safety car precisou ser acionado a cinco voltas do fim devido ao acidente do brasileiro Gianluca Petecof, que parou no muro no trecho da piscina.

Apesar da interrupção, Zhou não teve problemas para se manter na frente e vencer, a frente de Drugovich e Nissany. Ralph Boschung, companheiro de Petecof na Campos, registrou seu melhor resultado na F2 com o quarto lugar, a frente de Jüri Vips e Dan Ticktum.

Pole da corrida três, Pourchaire foi o sétimo, com Piastri, Lawson e Marcus Armstrong fechando o top 10. O neozelandês da DAMS garantiu a pole para a segunda corrida do fim de semana. Já Guilherme Samaia foi o 17º.

A Fórmula 2 volta à pista de Mônaco no sábado para as duas últimas corridas do fim de semana. A largada da segunda está marcada para 03h20, enquanto a terceira, 12h15, ambas no horário de Brasília e com transmissão do Bandsports.

