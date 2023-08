O calendário da Fórmula 2 2024 foi divulgado, com a categoria 'abandonando' a etapa de Zandvoort em favor de um novo evento no circuito de Losail, no Catar. A principal categoria de apoio à F1 manteve sua temporada com 14 etapas, embora 2023 tenha sido ''reduzido para 13 rodadas devido ao cancelamento do evento de Ímola por causa das enchentes na Emilia Romagna, Itália.

A troca da Holanda pelo Catar foi feita em parte para proporcionar um melhor equilíbrio ao calendário. Nesta temporada, a penúltima rodada em Monza, no início de setembro, é seguida por um intervalo de dois meses e meio antes da rodada final no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

"Para o próximo ano, correremos no Catar, que é um novo local muito empolgante", disse o CEO da F2, Bruno Michel. "A última perna da temporada terá Baku, Catar e Abu Dhabi após o fim de semana de corrida em Monza, tornando o calendário de 2024 mais equilibrado".

"Continuamos recebendo o interesse de muitos promotores, e é ótimo que possamos adicionar novas pistas a cada temporada. Mesmo que haja mais eventos itinerantes em 2024, continuamos a garantir que o orçamento das equipes permaneça em um nível adequado."

O calendário da temporada 2024 da F2 também mantém a nova rodada australiana que foi introduzida este ano, o que significa que a categoria se estende para competir em três continentes diferentes.

Juntamente com o calendário da F2 de 2024, também foi divulgado o calendário da F3 do próximo ano, que revelou um cronograma praticamente inalterado. "Em 2023, introduzimos dois novos circuitos - Melbourne e Monte Carlo - que realizaram eventos extremamente bem-sucedidos de F3. Estou muito satisfeito por incluí-los novamente no calendário de 2024", seguiu o CEO das categorias.

As temporadas 2024 de F2 e F3 começam no Bahrein no início de março, antes de a F2 seguir a F1 para a Arábia Saudita e, em seguida, as duas categorias se reúnem para o GP da Austrália de F1 no final do mesmo mês.

Gabriel Bortoleto, Trident, Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight e Gregoire Saucy, ART Grand Prix no início da corrida Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Em seguida, as categorias têm uma pausa de mais de um mês, em grande parte devido à mudança do GP do Azerbaijão para setembro, e retomam em Ímola em meados de maio, antes de viagens a Mônaco, Espanha e Áustria.

Mais uma vez, as duas categorias realizam três rodadas em julho na Grã-Bretanha, Hungria e Bélgica antes da tradicional pausa de agosto. A F2 e a F3 voltam à ação na Itália de 30 de agosto a 1 de setembro, que sedia a final da F3, enquanto a F2 conclui sua campanha na perna supracitada.

Calendário da F3 2024

Datas Local 29 de fevereiro a 2 de março Sakhir, Bahrein 22 a 24 de março Melbourne, Austrália 17 a 19 de maio Imola, Itália 23 a 26 de maio Monte Carlo, Mônaco 21 a 23 de junho Barcelona, Espanha 28 a 30 de junho Spielberg, Áustria 5 a 7 de julho Silverstone, Grã-Bretanha 19 a 21 de julho Budapeste, Hungria 26 a 28 de julho Spa-Francorchamps, Bélgica 30 de agosto a 1 de setembro Monza, Itália

VÍDEO: Max Wilson compara auges de Verstappen, Hamilton e Alonso Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate se Red Bull de 2023 pode ser comparada à McLaren de 1988 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music