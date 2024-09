A Fórmula 2 realizou nesta sexta-feira a classificação da etapa de Baku. Richard Verschoor foi o mais rápido e, com isso, garantiu a pole da prova do domingo, com Andrea Kimi Antonelli em segundo.

Gabriel Bortoleto foi o sexto colocado e, com isso, larga em 5º amanhã. O brasileiro, vice-líder, viu seu principal rival na briga pelo título, Isack Hadjar, bater e terminar apenas em 15º, mantendo esta posição para as duas provas do fim de semana. O francês da Campos dividirá a oitava fila com Enzo Fittipaldi, que foi o 16º no quali.

Na temporada 2024 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Próximo do fim, com pouco mais de 4min no relógio, bandeira vermelha. A dupla da Campos, do líder Hadjar e de Martí, foram parar na barreira de pneus da saída da curva 1. Os dois acabaram passando reto na frenagem e, com isso, ficaram de fora da última chance de fazerem suas voltas rápidas.

No final, Richard Verschoor foi o mais rápido, fazendo a pole do domingo com 01min54s857. Andrea Kimi Antonelli foi o segundo, a apenas 0s017. Victor Martins, Zane Maloney, Kush Maini, Gabriel Bortoleto, Joshua Durksen, Gabriele Mini, Jak Crawford e Christian Mansell. Isack Hadjar foi o 15º, logo à frente de Enzo Fittipaldi, em 16º.

Com isso, Mansell e Crawford formam a primeira fila da corrida sprint do sábado, com Bortoleto largando em 5º, enquanto Hadjar e Fittipaldi mantém a 15ª e 16ª posições.

A Fórmula 2 retoma as atividades no sábado. A primeira corrida tem largada marcada para 07h15 com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

