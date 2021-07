Richard Verschoor triunfou de ponta a ponta na segunda corrida da Fórmula 2 em Silverstone, convertendo uma pole position em sua primeira vitória na série. O estreante da MP Motorsport, que terminou em nono na F3 na temporada passada, subiu ao pódio depois de largar na frente graças ao formato do grid invertido da corrida da manhã deste sábado (17).

Marcus Armstrong terminou em segundo para a DAMS, conquistando seu primeiro pódio na temporada, enquanto Dan Ticktum, de Carlin, ficou em terceiro. O brasileiro Felipe Drugovich ficou em 7º e superou seu companheiro de UNI-Virtuosi, Guanyu Zhou, já Guilherme Samaia foi o 17º colocado.

O pole position da corrida principal, Oscar Piastri, arrancou um quarto lugar e se distanciou de Robert Shwartzman no campeonato de pilotos, já que o russo conseguiu apenas o 15º lugar.

A etapa foi marcada por dois safety cars, o primeiro após colisão de Ralph Boschung e Alessio Deledda e o segundo devido ao incidente entre Bent Viscaal e Jehan Daruvala.

Neste domingo (18), os carros voltam à pista para a última e "mais valiosa" prova do fim de semana, a feature race, marcada para às 06h50 no horário de Brasília. A Bandsports transmite na TV fechada.

Classificação final da Corrida 2

Grid de largada da Corrida 3

