Guanyu Zhou somou sua quarta vitória na temporada da Fórmula 2 depois de segurar Robert Shwartzman em uma segunda corrida de grid invertido cheia de incidentes em Abu Dhabi. O chinês, que vai pilotar pela Alfa Romeo na Fórmula 1 no próximo ano, voltou ao pódio pela primeira vez desde Monza, em setembro.

O piloto da UNI-Virtuosi subiu de terceiro para a vice-liderança no início da prova antes de herdar a ponta e segurá-la até o final quando Marcus Armstrong abandonou com um problema mecânico na volta 11. Felipe Drugovich, seu companheiro de equipe, foi o melhor brasileiro, em quinto, e Guilherme Samaia ficou em 12º. Enzo Fittipaldi não correu por ainda estar se recuperando das lesões sofridas no acidente em Jeddah.

A prova foi interrompida duas vezes pelo safety car, com a segunda paralisação desencadeada por uma colisão entre Roy Nissany, o recém-coroado campeão Oscar Piastri e Juri Vips - que tirou os dois fora da corrida.

A primeira ocorreu Olli Caldwell fez contato com Alessio Deledda, forçando a dupla a dar uma volta no gancho da Curva 9 que inicialmente desenhou um carro de segurança virtual, antes de ser atualizado para um completo. O britânico foi capaz de continuar, mas o italiano não.

No reinício após os abandonos de Piastri e Vips, o líder Armstrong saiu da pista na Curva 2 com suspeita de problemas mecânicos, entregando a Zhou a liderança e acionando mais um um safety car virtual. Shwartzman aproveitou ao máximo uma rápida reação à bandeira verde e ultrapassou Ralph Boschung para o segundo lugar no reinício.

Após isso, os três primeiros permaneceram inalterados Drugovich ainda fez uma boa corrida de recuperação, largando da nona colocação, por conta do grid invertido, e chegando ao quinto lugar. Ele ainda atacou Dan Ticktum nas últimas voltas pela quarta posição, mas o britânico da Carlin se defendeu.

Os pilotos retornarão no domingo para a feature race de Abu Dhabi, a corrida final da temporada, às 6h no horário de Brasília.

Classificação final

