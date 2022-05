F2: Felipe Drugovich busca seguir na liderança na etapa de Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

Líder da atual temporada da Fórmula 2, Felipe Drugovich parte para mais um desafio neste final de semana em uma pista em que teve duas belas atuações em 2021 e que resultaram em dois pódios. Vencedor das duas provas da quarta etapa no último sábado e domingo em Barcelona, o brasileiro competirá no lendário circuito de rua no Principado de Mônaco em busca de pontos e da manutenção da liderança.

“O final de semana passado foi maravilhoso, comemoramos bastante, mas agora nosso foco está totalmente em Mônaco”, afirmou Drugovich, único piloto que venceu as duas provas de um mesmo final de semana na Fórmula 2 desde 2017. “Estou muito feliz por poder voltar a correr aqui. No ano passado foi muito bom, gostei da pista”, lembra o piloto de Maringá (PR), que em 2021 conquistou um segundo e um terceiro lugar nas ruas de Mônaco.

Focado em somar o maior número de pontos possíveis a cada etapa, o piloto da MP Motorsport – também líder do Mundial de Fórmula 2 entre as equipes – mira no único treino da etapa, que, diferente de todas as outras rodadas, será realizado na quinta-feira.

“Logicamente Mônaco é uma pista muito diferente de Barcelona, por exemplo. Então o trabalho nesta quinta-feira será ajustar o setup que a equipe já tem para novamente sermos tão competitivos quanto na etapa passada”, explicou Drugovich, que segunda-feira completou 22 anos de idade.

As previsões indicam chuva para a maioria dos quatro dias de atividade na 4ª etapa da Fórmula 2, especialmente no sábado e domingo, quando serão disputadas as corridas. “A chuva deverá dar uma ‘misturada’ nos resultados”, avalia Felipe. “Mas acho que não será ruim para nós. Estou confiante de que poderemos continuar pontuando, esse é o foco”, finalizou o piloto, único dentre os 22 competidores que pontuou nas oito corridas realizadas nesta temporada.

Todas as atividades da quinta etapa da Fórmula 2 – treino, tomada de tempos e as duas provas – terão transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal BandSports. Confira a programação (horários de Brasília):



QUINTA-FEIRA (26)

12h05 – Treino livre

SEXTA-FEIRA (27)

6h40 – Tomada de tempos – Grupo 1

7h04 – Tomada de tempos – Grupo 2

SÁBADO (28)

12h40 – Sprint Race – 30 voltas

DOMINGO (29)

4h50 – Feature Race – 42 voltas

