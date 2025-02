F1 - Adeus Excel: Como funciona o novo sistema da Williams

Quando James Vowles, chefe da Williams, disse durante a temporada 2024 da Fórmula 1 que havia descoberto que a equipe de Grove estava usando uma única e gigantesca planilha do Microsoft Excel para detalhar todo o pacote de construção do carro, muitos queixos 'foram ao chão'.

A lista chegava a vários milhares de células - um número aproximado de 20.000 foi mencionado em um determinado momento - em um único documento. Vowles ficou surpreso quando a viu pela primeira vez em 2023.

Afinal de contas, era muito diferente dos sistemas de software de última geração, construídos para fins específicos, com os quais ele estava acostumado a trabalhar na Mercedes, que produzia títulos e mais títulos na década anterior.

Essa descoberta fez parte da cruzada do britânico em 2023 - sua primeira como chefe da Williams - para que os gastos com infraestrutura de CapEx em que esses sistemas se enquadram ficassem fora do limite de custos da F1. Esse era um pilar central de seu plano para reverter os resultados da equipe. Vowles optou por revelar a existência da planilha na abertura da temporada do Bahrein no ano passado.

Isso foi feito para explicar por que a equipe, que havia marcado pontos de forma quase consistente em 2023, de repente só tinha ritmo para marcar uma vez nas primeiras 10 corridas de 2024 e por que o esquadrão estava lidando com um problema de produção de peças.

O FW46 do ano passado não foi testado antes da pré-temporada e, mais tarde, foi revelado que ele tinha um excesso de peso de 0s45 por volta em sua especificação inicial. Isso acabou sendo reduzido quando o plano de atualização da equipe entrou em ação.

O peso adicional foi causado pelo fato de muitas das peças do FW46 terem que ser fabricadas inicialmente com metal mais pesado do que normalmente seria o caso com fibra de carbono - porque o plano de Vowles de deixar de confiar em uma planilha que consumia muito tempo para ser folheada sozinha e passar a usar os sistemas modernos há muito tempo em vigor em outras equipes fez com que tudo levasse muito mais tempo para ser produzido.

Essas peças de metal tiveram custos adicionais, e ainda mais dolorosos, para a Williams em 2024. Além de o peso extra ter sido um fator nas colisões que Alex Albon e seu então companheiro de equipe Logan Sargeant sofreram no início do ano passado na Austrália e no Japão, as peças metálicas pesadas às vezes quebravam as câmaras do chassi durante os impactos e, portanto, exigiam reparos e substituições adicionais - tudo isso com efeitos adicionais de redução de custos.

Mas, desta vez, o novo desafiante da Williams para 2025 - o FW47 - foi construído a tempo de a equipe realizar um shakedown em Silverstone, com a presença de parceiros da equipe, fãs e a imprensa. E, o que é mais importante, o FW47 começa a vida já com o limite mínimo de peso do carro de 798 kg.

Quando o Motorsport.com perguntou ao novo recruta de Grove, Carlos Sainz, nesta sexta-feira, o que a equipe estava dizendo a ele sobre a construção do carro atual em comparação com o de 2024, ele disse que tinha sido muito diferente - e melhor.

O Motorsport.com já havia questionado Vowles sobre os sistemas de produção de atualização, e ele se divertiu com a primeira resposta: "Não usamos uma planilha do Excel! A grande mudança é que estamos usando ferramentas modernas que são a referência para o que precisamos fazer", acrescentou Vowles.

"Basicamente, o que chamamos de ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Material Requirements Planning), PLM (Product Lifecycle Management) - os sistemas usados para saber quais peças você tem, onde elas estão e quais são os materiais que você tem [para elas], etc."

"Estamos usando sistemas de referência [agora]. Ainda há trabalho a ser feito. Portanto, ainda não estamos funcionando a todo vapor, mas isso acontecerá ao longo de 2025. Para responder à sua pergunta, simplesmente não é possível [fazer como era antes] - quase usando humanos que precisam entender onde está cada parte para fazer o carro."

"Estamos confiando agora no processo e na estrutura. Você sempre sente um pouco de dificuldade quando está fazendo isso [passando pelo processo de modernização desses sistemas] e o carro ao lado é uma prova de onde estamos indo."

O que a Williams tem agora para substituir a infame planilha é, na verdade, um mapa digital de toda a arquitetura do FW47. Dentro dele - que um membro sênior da equipe descreveu ao Motorsport.com como um arranjo em um sistema hierárquico para cada peça - o mapa pode ser acessado e percorrido rapidamente.

Agora, cada peça do FW47 pode ser visualizada individualmente, bem como totalmente representada na tela, e as peças e os materiais necessários para a construção podem ser discriminados e categorizados em detalhes.

O elemento PLM significa que o sistema também pode registrar rapidamente por quanto tempo todas as peças foram usadas quando o carro que elas compõem está em funcionamento e, portanto, se aproximando do fim da vida útil segura de cada uma delas.

Mas talvez o elemento mais importante para a Williams, à medida que os testes da pré-temporada de 2025 se aproximam, seja o fato de que, depois de ter passado pelo problema da construção do carro de 2024, desta vez ela produziu um concorrente com o qual já parece estar tranquilamente confiante.

"Um bom carro", como disse Albon quando o Motorsport.com perguntou quais tinham sido suas primeiras impressões sobre o projeto na tela. "É uma evolução, como você pode ver. Estou realmente impressionado com a embalagem do carro. Acho que foi muito bem feita."

"Acho que a qualidade em geral, se você observar a qualidade das peças, foi um trabalho realmente excelente de todos na fábrica. Houve um aumento nesse sentido."

