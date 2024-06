O grid da Fórmula E para a rodada dupla do ePrix de Portland ganhará a adição de mais um brasileiro! Caio Collet fará sua estreia oficial no Mundial, correndo ao lado de Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara neste fim de semana.

Collet correrá pela Nissan, substituindo Oliver Rowland, que está doente e foi liberado de suas funções para a etapa. O brasileiro já atua desde o começo do ano como piloto reserva e de desenvolvimento da marca no Mundial, tendo participado dos testes de rookie da temporada.

A Nissan divulgou um comunicado confirmando a informação:

"Oliver Rowland não competirá na rodada dupla do ePrix de Portland neste fim de semana devido a uma doença. O piloto reserva e de simulador, Caio Collet, ocupará o carro #22 em seu lugar. Toda a equipe deseja a Oli uma rápida recuperação e torce para vê-lo novamente em ação em Londres no próximo mês".

Nesta sexta-feira, Collet participaria de um teste coletivo da Indy NXT, categoria pela qual corre em 2024, no circuito de Iowa, com sua equipe, a HMD Motorsports, confirmando que ele foi liberado da participação no evento.

Com 58 pontos em jogo neste fim de semana, antes da rodada dupla de Londres que encerra a temporada 2024, a notícia praticamente encerra as chances de Rowland de lutar pelo título. O britânico da Nissan é, atualmente, o quarto colocado no Mundial, com 131 pontos, 36 a menos que o líder, Nick Cassidy, da Jaguar.

